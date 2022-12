Asaltan a Tite en Río por eliminación de Brasil en el Mundial

Tite, ex entrenador del seleccionado brasileño, fue asaltado la semana pasada en la zona de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. El DT, de 61 años, había salido a caminar a las 6 de la mañana por ese barrio de la Ciudad Maravillosa junto a su esposa cuando fue abordado por un ladrón en bicicleta. El delincuente le quitó una cadena de oro pero, al reconocerlo, también le habría reclamado por la actuación de Brasil en el Mundial de Catar 2022, ganado por la Argentina. “Hasta el momento no tenemos novedades al respecto”, informó la Policía Militar al diario deportivo Lance! sobre la investigación abierta para dar con el responsable del hecho. El entrenador, recluido con su familia desde el regreso del plantel brasileño de la Copa del Mundo, no se refirió al hecho en sus redes sociales.

El portal brasileño GloboEsporte informó que, de acuerdo con la asesoría de prensa del entrenador, “una persona que pasaba por ese lugar de Barra de Tijuca intentó ayudar a Tite e interceptar al ladrón, pero no lo consiguió”. De acuerdo con ese medio, el entrenador tenía el hábito de caminar por la zona de Barra desde que asumió como DT de Brasil, en 2016. Desde el entorno del entrenador negaron el “tirón de orejas” del ladrón por la mala actuación de Brasil en el último Mundial. Sin club desde el final de su contrato en el Mundial, Tite tendría hasta cinco propuestas sobre la mesa para trabajar a partir de enero del año próximo.

Tite había asumido al frente del Scratch en junio de 2016 en lugar de Dunga. Tuvo una efectividad superior al 80%, pero perdió la final de la Copa América 2021 disputada en el estadio Maracaná y no pudo sortear los cuartos de final de Qatar 2022, instancia en la que perdió por penales contra Croacia. En total, fueron 60 victorias, 15 empates y tan sólo 6 derrotas, con tres de ellas en torneos oficiales: ante Bélgica (2-1 en los cuartos de final del Mundial de Rusia, en 2018), Argentina (1-0 en la final de la Copa América 2021) y Camerún (1-0, por la etapa de grupos de Catar 2022).