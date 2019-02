Arturo Vidal vuelve a mostrar su molestia con el Barcelona en redes sociales

El chileno Arturo Vidal ha dado de que hablar otra vez y no por su papel en la mediacancha del Barcelona, sino por sus comentarios e indirectas en redes sociales.

Según el diario Marca, Vidal salió molesto el domingo cuando fue sustituido por Carles Aleñá, en el partido que el Barcelona empató sin goles ante el Athletic de Bilbao.

"Después del choque en tierras vascas, que el Barça empató a cero gracias a la gran actuación de Ter Stegen, Vidal tuvo que escuchar y leer varias críticas a su pobre actuación. El ex del Bayern de Múnich pareció responder a las mismas con mensajes a través de su cuenta de Instagram, y en particular con el apartado de historias que se borran a las 24 horas de su publicación", publicó el medio español.

Vidal fue criticado por ofrecer un fútbol bastante pobre mientras estuvo en la cancha, mientras que Aleñá, un canterano, lució más preciso y fresco como volante derecho.

El volante publicó un mensaje en sus historias de Instagram, con un fragmento de una canción: "Me quieren ver mal, pero no me vo'a dejar, mi corazón es de un guerrero, así son las reglas del juego, y el que la rompa va a pagar", acompañado de unos emoticones de silencio.

Luego publicó una foto de él acompañada de una corona, con el mensaje "never give up" (nunca te rindas).

No es primera vez que Vidal responde a las críticas con mensajes en su cuenta de Instagram. La primera vez se ganó un jalón de orejas del técnico Ernesto Valvede y una amonestación pública de Pep Segura, manager del Barcelona, quien dijo que "le ha faltado el respeto a sus compañeros.