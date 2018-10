Arturo Vidal no jugó con el Barcelona ante el Valencia y aumentan los rumores

El enfado de Arturo Vidal por jugar solo cuatro minutos en el partido contra el Tottenham, en la Champions League, tuvo repercusiones y el chileno no vio acción en el juego contra el Valencia en Mestalla, por la octava jornada de la liga española.

Después de concluir el partido ante el club inglés, Vidal subió en su Instagram Stories una imagen de cara de enfadado, reflejando su insatisfacción por disputar únicamente 4 minutos del cotejo en Wembley.

En la víspera del partido de Valencia Valverde declaró que "Arturo Vidal no me ha dicho nada, no sé si está enfadado por el partido o por un accidente doméstico".

Lo cierto es que el mediocampista chileno no jugó en el empate de 1-1 contra el Valencia, resultado con el que el club azulgrana perdió el liderato que ahora es para el Sevilla después del triunfo de 2-1 ante el Celta de Vigo.

Arturo Vidal suma solo 176 minutos de un total de 990 juego con el Barça después de 11 encuentros.

Por segundo partido, Ernesto Valverde apuesta por Arthur en dos duelos importantes en las aspiraciones del Barcelona.