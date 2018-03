Arturo Vidal, envuelto en nuevo escándalo en Chile

CHILE. El mediocampista Arturo Vidal admitió haber asistido el lunes por la noche a un casino donde se registraron desmanes por los que llegó la policía, un día antes de incorporarse a la concentración de la selección de Chile que enfrenta el jueves a Paraguay por las eliminatorias mundialistas.

Vidal negó haber participado en los desórdenes, y un coronel de la policía indicó que cuando las autoridades llegaron al lugar, no vieron al futbolista ni a sus amigos.

“Sí estuve en el casino con mis amigos, fui a cenar y luego me fui a mi casa”, aseguró el volante de Bayern Munich el martes en conferencia de prensa. “No puedo estar parando a mis amigos”, añadió el jugador después de un entrenamiento matutino.

Vidal indicó que estaba en el casino Sun Monticello, a 60 kilómetros al sur de Santiago. Hace dos años, en plena Copa América de Chile, el jugador chocó su Ferrari mientras manejaba en estado de ebriedad tras salir de ese mismo lugar rumbo a la concentración del plantel.

La prensa local reportó que Vidal y un grupo de familiares y amigos fueron prácticamente echados del hotel y casino porque algunos allegados al futbolista protagonizaron desórdenes en estado de ebriedad en los pasillos del edificio.

El coronel Juan Baeza confirmó que la policía fue llamada por personal del hotel por ruidos y desórdenes.

“No obstante ello, carabineros (policía) al llegar al lugar no observa ningún hecho en forma flagrante, a su vez no observa ninguna persona vinculada a esta situación”, indicó. “Carabineros no tuvo contacto con ésta persona (Vidal)”, reiteró.

Al llegar a la concentración el martes, tras su día libre del lunes, Vidal negó inicialmente su presencia en el hotel. “No sé de qué me están hablando...vengo recién de la casa”, aseguró.

Ante la insistencia sobre el tema, en un momento el jugador se emocionó y admitió que estaba un poco triste y que el tema familiar lo complicó “mucho”.

Vidal es un jugador esencial en la selección chilena que marcha cuarta en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2018, y que conquistó los títulos de la Copa América en 2015 y 2016.

Después del partido del jueves en Santiago ante Paraguay, Chile visita el próximo martes a Bolivia en La Paz.