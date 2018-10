Arturo Álvarez vuelve al Cuscatlán con la selección salvadoreña

Arturo Álvarez jugó el lunes con el Houston Dynamo en la MLS. Estuvo los 90 minutos ante el Seattle Sounders y aportó una asistencia. Esta participación le da mucha confianza para jugar con la selección salvadoreña ante Barbados, en un partido clave dentro de la Liga de Naciones de CONCACAF y que marca su regreso al estadio Cuscatlán.

Una segunda victoria y por buen margen de goles le permitirá mejorar al equipo nacional, que actualmente ocupa el puesto 13 en la tabla general. Necesita estar entre los primeros diez para clasificar a Copa Oro.

Álvarez suma 43 apariciones con el equipo nacional y explicó que agradece la confianza de Carlos De los Cobos, el técnico que lo hizo debutar en 2009.

"Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy un trabajador más. Estoy dispuesto a colaborar con el cuerpo técnico. La verdad, el seleccionador Carlos De los Cobos me dio la oportunidad de vestir la azul y blanco, es bueno para mí poder estar acá y colaborar con mis compañeros", mencionó ayer, tras sumarse al trabajo de la selección.

UNA TEMPORADA DIFÍCIL EN LA MLS

Arturo explicó que ha sido muy difícil la temporada regular 2018 en la MLS, donde no ha tenido muchos minutos con el Houston Dynamos.

Aún así cree que trae mejor ritmo que cuando atendió la última convocatoria, pues ante Brasil solo jugó algunos minutos.

"Ha sido una temporada muy difícil para mí en lo personal, no he tenido muchos minutos con mi equipo pero el último partido contra Seattle Sounders pude jugar de titular lo jugué todo y me sentí bien. Esto me ayuda a tener un mejor nivel que la última vez que vine aquí", declaró.

Sobre el grupo que ha llamado De los Cobos, Álvarez menciona que los jóvenes tienen deseos de superarse. "Es la segunda convocatoria que tengo con este grupo, veo un grupo muy bueno y que tienes ganas de triunfar, con jóvenes con mucho talento y que tienen mucho para dar".

En cuanto al partido en el Cuscatlán, destacó "es lindo jugar en este estadio con la Selección".