Arturo Álvarez compite en el premio al mejor gol del año

El Chicago Fire de la MLS (primera categoría estadounidense) está en búsqueda del mejor gol del club en la pasada temporada y uno de los nominados es un tanto de volea de Arturo Álvarez.

El salvadoreño le marcó el golazo al Vancouver Whitecaps en la temporada regular y su equipo lo ha nominado como uno de los más impresionantes. Pero para ganar, los hinchas deben votar en una encuesta en Twitter que se cierra en pocas horas.

Estos son los dos goles que compiten por avanzar a las últimas fases del concurso del gol del año del Chicago Fire.

El otro tanto es un "medio escorpión" del compañero de Arturo, Solignac:

Will it be @artieart10's volley or @LuchoSoli's scorpion kick in the #cf97 Goal of the Year semifinals?



Watch and vote below! pic.twitter.com/8GVACn0xgx