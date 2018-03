Arturo Álvarez ausente en la "fiesta" de Bastian

Los futbolistas nacionales que militan en la liga mayor estadounidense (MLS) y la segunda categoría (NASL y USL) tuvieron minutos de acción este sábado, a excepción de Arturo Álvarez, que no jugó con su club.

El Chicago Fire de Álvarez ganó 1-0 con su fichaje estrella, el alemán Bastian Schweinsteiger, al Columbus Crew, aunque el volante nacional no participó del enfrentamiento. El tanto ganador lo puso, al minuto 22', el delantero serbio Nemanja Nikolic, quien vive su primera temporada en el club, pero ya en el pasado fue compañero de "Artieart", en el Videotón de Hungría.

Al final del juego, Schweinsteiger publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece celebrando junto a sus compañeros la victoria. Uno de los ausentes en la instantánea es Álvarez.

Three points after an intense game! The team worked hard for this and the support of our fans was amazing! #cf97 pic.twitter.com/VsckYHrkn3