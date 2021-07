Arturo Álvarez: "Los que vienen de Estados Unidos tienen que ganarse el puesto"

Cuando el exvolante Arturo Álvarez llegó a la selección de El Salvador en 2009, la presencia de salvadoreños-estadounidenses en el plantel azul era inusual. Ahora, con el técnico Hugo Pérez al mando, el recurso de la diáspora se ha vuelto más importante. Platicamos con el oriundo de Houston sobre el cuadro azul de 2021 que despertó una nueva ilusión en los aficionados.

Arturo Álvarez posa junto a Rafael Burgos, Darwin Cerén y Alex Larín en un entrenamiento de la selección de El Salvador en la ciudad de Washington, Estados Unidos previo a su primer partido de la Copa Uncaf contra Guatemala en el 2014. Foto El Gráfico



Fuiste el precursor de los futbolistas salvadoreños-estadounidenses que llegaron a la selección. ¿Qué opinas sobre este nuevo ciclo que tiene muchos de estos jugadores?

AA: Eso crea una competencia sana. El cuerpo técnico debe manejar estos grupos y la meta es seleccionar a los mejores 11 que van a representar al país. Creo que Hugo Pérez ha hallado ese balance. Ahora, no lo porque llegan de Estados Unidos van a ser titulares indiscutibles. Tienen que ganarse ese puesto.

¿El jugador salvadoreño-estadounidense tiene un estilo marcado o hay estilos diversos?

AA: Cada jugador es diferente. El Salvador siempre ha creado jugadores muy técnicos, lo que se ve ahora es la intensidad de juego de este grupo, y creo que esto parte de lo que entrena el técnico. Eso le ayuda mucho a la selección en esta Copa Oro, porque la intensidad es muy importante.

Te pregunto tu opinión de dos casos. Tomás Romero, arquero del LAFC, tiene 20 años y no aceptó la convocatoria por esperar una oportunidad con Estados Unidos. Una contraparte es Eriq Zavaleta, de 28, quien a su edad dijo sentirse seguro de lo que quiere. ¿Está bien que estos chicos de 20 años se tomen el tiempo para decidir con qué equipo quieren jugar?

AA: Cada quien toma su decisión basada en muchas variables. Tienen la familia, los representantes, quienes tendrán una parte de esta decisión. Cuando yo me decidí, no fue de la noche a la mañana. Hablé con Cienfuegos, con Cerritos, con gente que jugó en MLS y me podía dar consejos y saber cómo se manejaba en ese entonces en El Salvador. Yo no sabía nada del fútbol salvadoreño ni de la FESFUT. Pero cada quien toma esta decisión de forma diferente. Creo que varios técnicos ya se habían interesado antes en Zavaleta, pero no sé si él lo tenía decidido.

Arturo Alvarez controla el balon. Durante el entreno de la seleccion de El Salvador en el Complejo Deportivo Patricio Mekis en la ciudad de Rancagua, Chile. Foto El Gráfico

También está el caso de Roldán, quien pudo haber jugado para Guatemala, pero se decidió por El Salvador en parte porque lo convenció el proyecto de Hugo Pérez. Cuando un jugador ve un proyecto que lo convence, es un punto a favor, ¿no?

AA: Claro, eso tiene mucho que ver. (Ayuda) que un proyecto les ayudará no solo a ellos, sino también a la selección. El equipo nacional es una buen vitrina no solo para ellos, sino también para los futbolistas de la liga salvadoreña. Los jugadores tienen que ver estos torneos para tratar de salir, porque cuando ellos abren las puertas a otras ligas, se beneficia mucho al fútbol salvadoreño. Cuando jugadores como Roldán ven un proyecto donde se harán las cosas bien, eso atrae a muchos.

¿Te fijas en los seleccionados actuales que juegan en tu puesto? Los que atacan por las bandas, como Jairo Henríquez.

AA: A Jairo lo conozco. Estaba jovencito cuando llegaba a la selección. Es un jugador al que se le tiene que dar confianza. Su fuerte es el uno contra uno, el dribling, encarar. Creo que Hugo Pérez le da esa confianza y se nota. Hizo un golazo contra Trinidad, jugó muy bien. Contra México intentó encarar a sus rivales y eso es bueno.

¿Te gusta algún otro jugador de la generación actual?

AA: Me gusta mucho Moreno. También me gusta el medio campo de Darwin, Monterroza y Orellana. Un muy buen medio campo. El que me ha gustado muchísimo es el central Ronald Rodríguez.

Festejo del gol de Arturo Álvarez en el encuentro de El Salvador contra Belice en el BBVA Compas de Houston durante la Copa UNCAF del 2014. Foto El Gráfico

En 2015, jugaste en otra selección con muchos salvadoreños-estadounidenses. Estabas con Derby Carillo, Steve Purdy, Dustin Corea, Richard Menjívar. ¿Qué puede aprender esta nueva generación de esas experiencias?

AA: Tienen que aprender que deben dar todo, porque están en la selección. Representan a un país y deben dejar el nombre de El Salvador en lo más alto que se pueda. Espero que en esta Copa Oro se llegue a una semifinal, porque nunca hemos pasado de cuartos. Ojalá sigan trabajando como hasta ahora.

Estuviste en el partido con México. ¿Qué opinas que hubo mayoría salvadoreña en las tribunas?

AA: Sinceramente me sorprendió muchísimo, porque México donde sea juega de local en Estados Unidos. Sé que El Salvador tiene mucha afición en Texas y ahora le da buenas sensaciones al público.

Partido de la selección de El Salvador contra México en el estadio Azteca donde el conjunto cuscatleco perdió por 4-1. Foto El Gráfico

La selección en el primer tiempo no fue la mejor, pero en el segundo parecía que empatábamos. ¿Qué te pareció ese cambio?

AA: México es una muy buena selección, pero el fútbol es de tiempos. El Salvador nunca bajó la cabeza, insistió, peleó, y en el segundo tiempo, tuvo más confianza, tocó más el balón y pudimos haber empatado. Lastimosamente la pelota no quiso entrar.

¿Cuál es el techo de esta selección?

AA: Espero que haga lo mejor que pueda en esta Copa Oro, que siga trabajando con la misma intensidad, con la misma idea. Tiene un buen grupo y como todo salvadoreño queremos que el equipo vuelva a un Mundial. Me encantaría que se empiece bien en la octogonal, pero que agarre confianza. Y solo dios sabe lo que puede pesar.