Arsenio Rodríguez sigue en el limbo

Arsenio Rodríguez no tiene claro dónde jugará la próxima temporada. Finalizó contrato con el Jocoro pero no tuvo una propuesta para renovar por lo que da por sentado que no entra en los planes. Ahora, confía en que en los próximos días pueda encontrar cupo para seguir ligado al fútbol o de lo contrario buscará otras alternativas para obtener ingresos.

Durante la pandemia ha tenido el apoyo de su esposa, que es enfermera, más sus ahorros para salir adelante. No obstante, sabe que la situación no es lo ideal y por ello espera arreglar con un equipo de la primera división para seguir activo.

"No llegué a ningún acuerdo con Jocoro y entiendo que no hay interés alguno (para continuar). Ahora estoy a la espera que un nuevo reto venga pues sabemos que esto de la pandemia ha venido a afectar a todos. No dejo la posibilidad de formar parte de otro equipo y por el momento hay que esperar. Me siento bien, tranquilo y trabajando para estar bien en lo físico", dijo.

Hay una carta bajo la mesa y es que tiene cercanía con la dirigencia del Dragón, de la segunda división profesional, y quienes le han abierto las puertas para recalar en el equipo esta nueva temporada. Ya estuvo con los mitológico en el pasado tanto en primera como en segunda división por lo que es una opción más para su futuro.

"Me han dicho que las puertas están abiertas con ellos. Me han llamado que para el inicio del torneo pueda estar con ellos y es algo que me motiva porque nos une una bonita amistad. Sería la opción más cercana si no se presenta nada en primera división", agregó

Durante este parón liguero, su esposa ha sido el pilar económico y por ello le ha permitido salir adelante. De momento está enfocado en conseguir equipo pero de lo contrario buscará otras alternativas siendo una de ellas terminar su carrera como ingeniero de sistemas para tener también un empleo estable según su profesión. En su mente no ha pasado aún establecer un negocio pues reconoce que debe hacer un estudio antes de lanzarse aunque no lo descarta a corto plazo.

Eso sí, Arsenio no se quedará de brazos cruzados todo el tiempo pues se ha dado un plazo hasta el mes de octubre en el cual pueda confirmar su continuidad en el fútbol profesional. De no hacerlo entonces tomará cartas en el asunto "porque hay que ser responsables con la familia".

"Me faltan dos años para terminar mi carrera en la universidad y también es otra opción y que pueda tener un nuevo rol en mi vida. Siempre mantengo la ilusión de seguir jugando, es algo que me gusta y siento que tengo las condiciones. Sé que esto de la pandemia nos afectó a todos pero vamos a ver qué pasa", agregó.

Arsenio Rodríguez llegó en el 2019 al Jocoro en una trayectoria profesional en equipos del oriente del país. Los fogoneros estuvieron complicados en la pelea por mantener la categoría y Rodríguez sólo vio acción en dos partidos.