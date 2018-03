¿Arriesgó el Barcelona a Dembelé?

Un video del programa "El Golazo de Gol" abrió el debate sobre si el francés Ousmane Dembelé ya estaba lesionado cuando hizo el calentamiento en el Coliseum, en el juego entre Getafe y Barcelona, correspondiente a la jornada 4 de la Liga española.

El video contradice la versión del presidente del club azulgrana, José María Bartomeu, quien aseguró que la lesión de isquiotibiales del fichaje más caro del Barcelona fue producto del mal estado del campo.

En la secuencia del calentamiento del club azulgrana Dembelé se llevó las manos al isquiotibial de su pierna izquierda y mostraba molestia para levantar su pierna y llevar el ritmo de sus compañeros.

El francés, quien llegó para suplir la salida del brasileño Neymar, dejó el campo al minuto 25 y se rompió el tendón del bíceps femoral.

Estará de baja por unos tres meses y medio, según información del club catalán luego de su operación en Finlandia.

OTRA VERSIÓN

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, explicó que la lesión de Ousmane Dembélé, que estará más de meses de baja, se produjo como consecuencia de un gesto "muy agresivo".

"No hay que darle muchas vueltas. Cuando uno estira siempre se está tocando la pierna. Nunca había tenido un problema y no tiene la experiencia para detectar un problema así. Un jugador que va a esa velocidad y da un taconazo le puede pasar eso, entra dentro de las posibilidades. A mí me pasó. A otro más veterano igual no le hubiese pasado", dijo Valverde.