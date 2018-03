Arranca el Clausura 2017 en la segunda división profesional

Hoy arranca el torneo Clausura 2017 de la segunda división profesional con tres partidos, aunque la inauguración oficial se realizará mañana en San Vicente.La pelota rodará luego de que la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) decidiera que sí se le podían programar partidos a los equipos Apopa y Marte Soyapango, que habían tenido problemas para su inscripción.La lucha por el cetro arranca este fin de semana, en un nuevo torneo que definirá además al nuevo equipo ascendido a la liga mayor para la campaña 2017-2018.El Independiente logró asegurar el cetro en el pasado Apertura 2016 y le basta repetir la hazaña para ascender de forma directa. De no ceñirse con la corona, tienen asegurado al menos el pase a la finalísma ante el equipo que se proclame campeón.Pero este torneo también cuenta con al atractivo que define al equipo descendido a la tercera división. Los puntos que los 23 equipos consiguieron el torneo pasado serán tomados en cuenta en la tabla acumulada para definir al equipo que deje la liga.VIDA O MUERTESegún Iván Ruiz, técnico del Once Lobos, sus pupilos están preparados para encarar una nueva campaña y luchar con el objetivo de alcanzar el título como primera escala tumbo al ascenso a la primera división.“El Diablito” manifestó que el trabajo de pretemporada sirvió para reforzar aspectos elementales para hacer una mejor campaña, terminar en mejor posición en la tabla general y llegar hasta la final para pelear por el campeonato y el derecho para la finalísima y rifarse por el ascenso: “estamos contentos, hemos hecho un buen trabajo, vamos a un torneo duro, hay ascenso y también descenso, el Once Lobos quiere ser protagonista y clasificar”.Mientras que Rubén Alonso, técnico del Independiente, actual campeón de la liga de plata, confía junto a su equipo repetir con el título/“Estamos listos para iniciar, esperando arrancar el torneo con la misma confianza que tiene el grupo de pelear nuevamente. Si se puede subir de primera (consiguiendo el título) bienvenido sea, aunque algunos equipos se han preparado, este será un torneo más difícil”, expuso.El equipo vicentino solo tuvo cinco días de descanso tras el campeonato conseguido en el Apertura 2016. Trabajan desde el pasado 5 de enero de 2017.HORARIOS DE LOS PARTIDOSGRUPO ADOMINGO 5 DE FEBREROOnce Lobos vs. Brujos (11:00 a.m.)San Pablo vs. Turín (2:00 p.m.)Once Municipal vs. Leones (3:00 p.m.)Racing Jr. vs. Apopa (3:00 p.m.)GRUPO BSÁBADO 4 DE FEBREROEl Roble vs. San Rafael (3:00 p.m.)Marte Soyapango vs.Atl. Marte (3:00 p.m.)DOMINGO5 DE FEBREROVendaval vs. Audaz (10:30 a.m.)GRUPO CSÁBADO 4 DE FEBREROJocoro vs.Firpo (3:00 p.m.)DOMINGO 5 DE FEBREROIndependiente vs.Aspirante (3:00 p.m.)Topiltzín vs.La Asunción (3:00 p.m.)Platense vs.Fuerte San Francisco (3:00 p.m.)