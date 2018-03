Arqueólogo egipcio sobre Messi: “Es un idiota”

EL CAIRO, EGIPTO. El arqueólogo más conocido de Egipto se disculpó tras haber descrito al superastro argentino del fútbol Lionel Messi como "un idiota". Su enfado se debió a que el delantero pareció poco interesado durante una visita a las pirámides de Giza.Zahi Hawass, conocido por su sombrero al estilo de Indiana Jones y sus apariciones en programas de televisión sobre monumentos egipcios antiguos, mostró las pirámides a Messi el mes pasado. En una entrevista de televisión se le preguntó por la reacción del delantero del Barcelona."Messi es un idiota", replicó. "Estaba explicándole las antigüedades y no había reacción en su rostro. Le estaba explicando cosas que hubieran hecho reaccionar a una piedra, pero él se quedó como un idiota".Tras esas declaraciones las críticas y la presión de los fans de Messi no se hicieron esperar, así que Hawass tuvo que pedir disculpas por decir que el argentino tiene poco interés en la cultura.En un comunicado el martes por la noche, Hawass dijo que quería expresar su malestar con un mal intérprete. "Me disculpo con Messi y sus seguidores por el malentendido", dijo.El intérprete "no hizo un buen trabajo" trasladando "la pasión y emoción necesarias" a las explicaciones de Hawas, según el comunicado.Hawas aseguró que en la entrevista televisiva estaba expresando su "enfado y frustración" hacia el trabajo del intérprete y no hacia la "leyenda del fútbol" que representa Messi."La visita de Leo Messi a las pirámides es más importante que la de los políticos, los jefes de Estado o incluso las estrellas de Hollywood. La gente de la calle conoce a Messi e interactúa con él, pero sólo la élite está interesada en la política y los políticos", dijo Hawass.Messi visitó Egipto el pasado 21 de febrero, para promocionar a una empresa que organiza viajes de turismo médico a ese país para el tratamiento de la hepatitis C.