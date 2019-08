Armando Polo sabe la clave para poner en aprietos al San Carlos

Este martes, en la vuelta ante el San Carlos tico, por octavos de final de Liga CONCACAF, Santa Tecla necesita un empate que no sea por 0-0 para pasar a cuartos de final.

Si termina 0-0 deberá ir a definirlo todo en los penaltis. Con una derrota tendrá que decirle adiós a la competencia. En el juego de ida disputado el martes pasado, en Las Delicias, el equipo verdiazul no pudo obtener más que un insípido 0-0 ante los sancarlistas.

Por su parte, Armando Polo, delantero de Santa Tecla, reveló la fórmula con la que Santa Tecla podrá complicar a San Carlos en el estadio Alejandro Morera Soto, para el de vuelta.

"Sabemos que será difícil en la casa de ellos. Vamos con la mentalidad de hacer las cosas bien. Con un gol ponemos en aprietos a San Carlos. Acá no es que no se pudo ganar, fue un partido difícil. No conseguimos gol, pero la llave ha quedado abierta. Vamos con un poco de ventaja, porque anotando un gol, los complicamos más a ellos", dijo Polo a esta redacción.

Luego, para Polo, San Carlos es el presionado ahora, pese a no haber perdido en la ida en Santa Tecla.

Se aferra a la idea de poder complicar a los taurinos con goles de visita, que tienen un valor doble: "Ahora vamos un poco más tranquilos al segundo juego, pero no relajados. Tenemos que conseguir un gol para no irnos a los penaltis", dijo Polo en plática con este medio, antes de tomar el avión a suelo tico.