Armando Polo: “la oferta del FAS fue la más atractiva”

El delantero panameño Armando Polo solo está a la espera de que la dirigencia del FAS le ponga disponibles los pasajes aéreos para venir al país. Llegó a un acuerdo para jugar seis meses con el equipo asociado.

Pese a que la FIFA no aprueba esos contratos, ese fue el trato entre FAS y el equipo canalero Tauro, que es el propietario de este atacante. En el Apertura 2017 demostró su potencial goleador con Sonsonate.

¿Qué le parece esta segunda ventana que se le abre en el balompié cuscatleco?

Muy bonita. Tendré una experiencia muy linda. Estaré en el más grande de El Salvador, históricamente. Sé que FAS tiene mucho tiempo de no ganar un título, pero para eso se va a trabajar. Estamos tratando de armar un buen grupo. Esperemos colaborar y adaptarnos lo más rápido posible al club.

¿Es una carta de referencia para usted haber marcado 15 tantos en el Apertura 2017?

Sin duda que sí. Eso me llena de motivación. Tomé la decisión correcta. Espero disfrutarlo de la mejor manera.

¿Cómo se produjo esta llegada al FAS?

Bueno, la verdad es que había varias propuestas de El Salvador y de otros lados. Me comuniqué con Byron Rodríguez, quien quería contar conmigo. Me preguntó cómo estaba, mis pretenciones y todo. Gracias a Dios él pudo arreglar con mi equipo, porque yo me debo al Tauro, equipo grande de Panamá, que tiene mi ficha. Lograron arreglar y se consiguió el préstamo.

¿Se pusieron de acuerdo con rapidez, sobre todo en la parte finaciera?

Esto ya venía de dos o tres semanas de negociaciones.

¿La de FAS fue la mejor oferta en lo financiero?

No tanto en lo económico, sino que fue la más atractiva.

¿Qué sabe del FAS? ¿Qué opina de la sequía de nueve años sin títulos?

Del FAS conozco que es un equipo grande y que tiene mucho tiempo de no ser campeón. Lo han andado buscando, pero no se lograba. Esperemos hacer un buen complemento con los jugadores que se han quedado. Esperemos conseguir el título que la afición tanto pide. Para eso hay que trabajar fuerte. Quiero tratar de aportar la experiencia que he tenido.

¿Qué le pasó en Perú, luego de irse del Sonsonate?

Tenía préstamo hasta diciembre. Pagaron un alto préstamo, pero no se cumplió lo que se había acordado en lo económico. Por eso decidí rescindir el contrato. Incluso me volvieron a poner los pasajes para que me regresara. Me garantizaban que todo iba a cambiar, pero decidí con mi familia quedarme acá en Panamá. Salió lo del FAS y decidí ir allá.

¿Por qué solo seis meses de contrato con FAS?

Porque es lo que FAS acordó con Tauro, por lo del préstamo. Esas son las condiciones que yo le pedí a mi club en Panamá. El jugador siempre buscar salir de su país. Me dieron nuevamente la oportunidad de salir del país y me toca cumplir los requisitos.