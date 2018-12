Armando Polo habla de su regreso al Sonsonate

Armando Polo, delantero panameño, firmó de nuevo un contrato con el Sonsonate, aunque solo por seis meses. Antes, en 2017, estuvo solo por un torneo en el equipo cocotero y se fue con 15 dianas, que lo acreditaron como líder de goleo en el Apertura.



Ahora, el canalero viene a dar de nuevo su aporte al equipo cocotero, pero esta vez quiere mirar desde la mitad de la tabla hacia arriba.

De vuelta al Sonsonate, ¿qué se siente volver?



Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de ir de nuevo al Sonsonate. El fútbol salvadoreño me abre las puertas.

Como dueño de mis derechos, firmé un contrato para seis meses y si después hay que extenderlo, veremos qué sucede. Ahorita estoy contento.

¿Cómo fue el paso por el balompié peruano, con el Unión Comercio?

En lo personal me fue bien. Me adapté rápido. Cosas extradeportivas hicieron que me marchara de ahí. Luego me buscaron de nuevo, que me necesitaban, pero yo ya había decidido que no quería regresar. En los siete u ocho partidos que hice me fue muy bien.

En 2017 marcó 15 tantos con Sonsonate, para afianzarse en el liderato de goleo, ¿Viene ahora con la idea de superar esa marca?

Mira, te digo la verdad, voy con la idea de ayudar al equipo y que llegue a instancias importantes. Hay que tratar de pensar, ya no es un equipo de media tabla para abajo, sino pensar en hacer cosas importantes en la liga.

¿Qué piensa del hecho de que Sonsonate esté comprometido ahora con el descenso?

Bueno soy un hombre de retos. Creo que Sonsonate se merece mi ayuda. No estamos pensando en el descenso con el equipo que se está armando. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tratar de ir paso a paso.

¿De qué juegan los compañeros que llegan con usted?

Bueno, el primero es Jossimar Gómez Piggot. Juega de volante 10 y juega por fuera. Es sobrino de Percival Piggot (exjugador de Firpo y Cojutepeque). Jugó conmigo en Árabe Unido en 2015.

Fuimos campeones. Por eso lo estoy recomendando. Abdiel Macea también jugó conmigo en Árabe. Es un contención mixto. Espero que se adapten rápido a la liga.

Es un delantero de pequeña estatura, sin embargo en el área solo entra a definir, ¿a qué se debe esa fundamentación?

Lo del gol ya viene en mis genes. Dios me mandó así. Creo que gracias a la formación que tuve en Colombia y en mi país, me ayudó mucho en la definición.

Eso me ha llevado a hacer goles en varios equipos en los que he estado. Aún con la estatura que tengo, meto goles de cabeza. Gracias a Dios, antes de firmar con Sonsonate, tuve ofertas de Egipto, Honduras y Azerbaiyán. Me decidí por Sonsonate y creo que fue la mejor opción para el presente.

¿Para el panameño qué significa venir a jugar a El Salvador?

Creo que es una liga competitiva donde las aficiones apoyan.