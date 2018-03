Armando Polo, el goleador de Sonsonate que desea ir al Mundial con Panamá

Armando Polo está empatado en goles con el paraguayo Gustavo Guerreño (11 tantos) y pone sus ojos en el Hombre Gol de EL GRÁFICO, la presea para el campeón goleador de la primera división.

Sin embargo, admite que su deseo más grandes es dejar un legado al Sonsonate antes de irse. Quiere volver a jugar en el Tauro de su país con la misión de ser llamado a la selección nacional y poder jugar el Mundial de Rusia 2018.

Armando, ¿Qué le hace falta al Sonsonate que no levanta cabeza en el torneo, a pesar de los goles que aportas al equipo?

No sé qué pasa. He tratado de averiguarlo. Durante los entrenos trabajamos duro, escuchamos los consejos y las instrucciones del técnico, pero a la hora de los partidos terminamos perdiendo. No sé si es un descuido o si nos hace falta un poco más de atención.

¿Estará haciendo falta un sicólogo? ¿Ha tenido uno en los otros equipos donde has jugado?

No, no lo creo. No creo que lo necesitemos ya que trabajamos duro antes de cada partido, nos dan las indicaciones antes y durante el juego, pero de pronto terminamos perdiendo los partidos. Tenemos que parar esa mala racha.

¿Cómo preparan los partidos además del trabajo en la cancha, ven videos del rival?

No, el profesor sabe lo que hace. Ademas del trabajo escuchamos las charlas de él, lo que nos dice sobre el rival, las indicaciones que nos da. En mi caso tengo poco tiempo de haber llegado al equipo, pero creo que al final somos nosotros los jugadores los que fallamos. Hay una especie de desatención.

¿Cómo ves actualmente el torneo? ¿Crees que el equipo pueda salir adelante y clasificarse a la siguiente ronda?

Tenemos buenos jugadores, somos un buen equipo. Creo que si terminamos con la mala racha lo podemos lograr, estar entre los ocho mejores, pero tenemos que ganar un partido.

¿Hay buen ambiente en el grupo, se reúnen a menudo o hacen convivios además del trabajo en el terreno de juego?

Nos llevamos bien, no hay nada de mal ambiente. El grupo es muy unido, charlamos de los partidos, de los rivales que se vienen y de los resultados. No tenemos ese tipo de actividades, pero el grupo es unido y vamos preparando partido a partido.

¿El equipo está al día, están pagando a tiempo?

Sí, hasta el momento nos han cumplido con los pagos, no es nada de eso.

Y ahora que ha logrado esa marca de goles, ¿qué metas personales se ha puesto?

Me gustaría ser el máximo goleador, pero más me gustaría que el equipo estuviera mejor ubicado. Cambiaría mis goles por mejores resultados para el equipo, me gustaría dejar ese legado al equipo, de llegar lejos en el torneo o que termine mejor ubicado.

¿Tienes ofertas de otros equipos? ¿Seguirás con el Sonsonate?

Sí se me han acercado otros equipos, me han hablado de otros equipos, pero por el momento estoy concentrado con lo que estamos haciendo, no hago otros planes, pero sí me han hablado de cuatro o cinco equipos.

¿Acá (El Salvador) o de fuera del país?

De aquí, de mi país y otros, pero por el momento estoy concentrado con Sonsonate, pero solo voy a estar con ellos este torneo.

¿De qué equipos estamos hablando en El Salvador?

Varios, pero todavía no escucho ofertas, ya que me interesa dejar algo al equipo. Antes de venir al Sonsonate tuvo una oferta de Egipto, pero no la resolví a tiempo y después tuve que venir a Sonsonate. En mi país me debo al Tauro, quisiera jugar con ellos, es el equipo actual campeón de Panamá, me gustaría ir con ellos sino me sale otro equipo.

¿Y en El Salvador hay algún equipo que le guste, con el que se identifique?

No sé. En mi país jugué dos torneos con el Sporting, también he jugado en Venezuela. Con Sporting debuté a los 19 años, es el equipo que me dio la oportunidad y que me ayudó a jugar en el extranjero.

Con ellos dejó una marca de goles, ¿verdad?

Sí, anoté 33 goles en dos torneos. El segundo torneo es el que mejor me fue. En el segundo torneo anoté 12 goles.

¿Le gustaría ser el Hombre Gol de El Gráfico en El Salvador?

He sabido de ese premio que dan, me gustaría. Como meta personal quisiera anotar más de 12 goles que es el máximo que anoté en el segundo torneo que jugué con el Sporting.

A nivel de selección, ¿qué metas tienes?

Quiero ser convocado y jugar el Mundial. Ya estamos clasificados y por eso me voy a esforzar en los clubes que vaya para ser convocado.

¿En qué año debutó con selección mayor? ¿qué recuerdos tienes?

En el año 2000 en un partido amistoso contra Venezuela que ganamos con marcador de 2-1. Entré de cambio por Blas Pérez, no pude anotar, pero lo recuerdo. También recuerdo partidos contra Paraguay, Portugal, Cuba y Colombia.

¿Cómo ve la posibilidad jugar el Mundial?

Tengo que darlo todo, esforzarme para ser llamado a los partidos de preparación. Quisiera regresar a jugar con Tauro y que vean mi trabajo y que me tomen en cuenta. Tauro es el campeón actual, con ellos ya jugué Concachampions, el torneo en el que va a estar también el Santa Tecla. Mis metas están claras, pero quisiera ser llamado a selección.