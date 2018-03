Armando Polo, del Sonsonate, está muy cerca del liderato de goleo

El delantero panameño Armando Polo ha marcado cinco goles en los últimos dos juegos del Sonsonate y esa cuota le sirve para respirarle en el cuello, con 10 tantos, al delantero Gustavo Guerreño, jugador del Alianza, quien tiene 11.

A falta de seis fechas para que concluya la fase regular del Apertura 2017, los dos atacantes se perfilan para ganar el trofeo de HOMBRE GOL de EL GRÁFICO. Un tercer nominado es Isidro Gutiérrez, del Pasaquina, quien tiene 9 goles.

Después del juego contra Limeño, en el que marcó dos tantos, Armando Polo dijo sentirse gratificado, sobre todo porque llegó a las filas del plantel cocotero cuando el certamen ya había iniciado (quinta fecha).

"Me siento con ganas de seguir haciendo las cosas bien. Pero también siento un poco de tristeza porque en lo grupal no se han dado los resultados. Le di gracias a Dios y a los compañeros, que sin ellos no podría convertir estos goles", dijo el delantero canalero.

QUIERE IR AL MUNDIAL

Polo indicó que en todas las ligas en las que ha jugado siempre intenta quedarse con el título de goleo, y El Salvador no es la excepción.

"A veces lo gano, a veces no. Estoy ahora a un gol del actual líder de goleo. Para mí es algo especial. Yo estaba un poco ansioso antes de que el gol llegara. El gol llegó en el momento que tenía que llegar. Ahora es un poco amargo por la derrota", agregó Polo.

Por otra parte indicó que no quita su vista de la selección panameña en cuanto a un cupo en el grupo que irá al Mundial de Rusia 2018.

"Todo mundo está pendiente allá de lo que yo hago acá. Está la chance. Hay que seguir trabajando. Haciendo las cosas bien se logra ese objetivo de volver a la selección", apuntó el delantero.

Polo tiene contrato con Sonsonate hasta el final de este torneo y espera que el equipo cocotero compre su pase para seguir el próximo torneo.