Armando Polo: "Queremos que el presidente dé la cara"

La postura de los jugadores de Sonsonate es clara. Si no hay pago de salarios atrasados, no van a entrenar en la semana. Aunque hubo directivos que se acercaron ayer a los jugadores, la decisión sigue en firme.

Sobre ese tema, el canalero Armando Polo dijo que esperan que la dirigencia se acerque, en particular el presidente, Pedro Contreras, para buscarle una solución al tema.

"No sabemos dónde está el presidente. No lo hemos visto. Sabemos que está en El Salvador. Si no hay solución, ya tomamos la medida de que vamos a suspender los entrenamientos. No aceptamos hoy con lo que nos ofrecieron de parte de la directiva, porque no era ni la mitad de lo adeudado. Esperemos que este lunes se acerquen y puedan darle al equipo lo que se merece. Queremos que el presidente nos resuelva. Queremos salvar al equipo del descenso y meternos entre los ocho", apuntó el atacante del equipo cocotero.

Polo entiende que este miércoles hay que jugar ante Jocoro. Pero insistió en que esperan que la dirigencia se acerque para pagar los montos pendientes, para que luego el plantel se concentre la lucha por la permanencia.

"Para nosotros ha sido complicado. Hay jugadores que no tienen para entrenar. Hay jugadores que tienen hijos y no tienen qué llevar. Queremos que el presidente dé la cara. Tenemos ratos de que no sabemos de él", aseguró el delantero panameño, quien ahora es sublíder de goleo, con 10 dianas.

Por su parte, el portero de Sonsonate, Luis Chamagua, valoró como importante que el equipo llegó a 30 puntos en la acumulada, para igualar con Jocoro y sacar seis puntos de ventaja sobre Firpo, que es último en la permanencia.