Armando Polo: “Mi prioridad es seguir en Sonsonate”

El ariete panameño Armando Polo cerró su capítulo con el Sonsonate el fin de semana, al afirmar en el Ana Mercedes Campos que el juego ante el Audaz era su último como cocotero. Sin embargo, afirmó que su continuidad en el club es una posibilidad latente.

Polo se ganó a la hinchada del cuadro occidental en apenas tres meses. Cuatro dobletes y un total de 15 goles permitieron al canalero conquistar, por ahora, la cima del goleo, en el que saca tres de ventaja a su máximo perseguidor, el paraguayo Gustavo Guerreño, delantero del Alianza.

En esta plática repasó su trabajo con los cocoteros y dejó abierta la chance de seguir vistiendo la casaca "29" del Sonsonate.

Tras 15 jornadas con el Sonsonate, ¿cómo evalúas tu experiencia?

Me pareció muy bien la decisión que tomé cuando dejé la opción de Egipto para venir acá, no me he arrepentido para nada. Me siento bien por lo logrado y termina mi préstamo con el Sonsonate, aunque me gustaría seguir, pero creo que depende de ambas directivas, la de mi equipo Tauro y la del Sonsonate.

¿La posibilidad de seguir en Sonsonate sigue en pie?

No puedo descartarlo, la prioridad siempre la tendrá Sonsonate.

Tienes ventaja de tres goles en el Hombre Gol, ¿Cómo evalúas tu desempeño en ese sentido?

Me siento muy feliz porque cuando salí para acá busqué pasar mi racha anterior, que era de 12 goles, y eso me tiene contento porque logré un nuevo objetivo en mi carrera personal. Espero llevarme esa linda bota de oro, y por ello doy gracias a la junta directiva, que me trajo, al entrenador que confió en mi trabajo, a Dios y a mis compañeros, con quienes hemos venido trabajando.

¿Cómo fue la relación con la afición del Sonsonate?

Siempre hubo buenos comentarios cuando venía para acá. Otros no me conocían muy bien, no sabían mucho de mi carrera, pero gracias a Dios, a los directivos y al técnico, pude retribuirles a esos que se esforzaron para que yo viniera, con el objetivo de anotar goles. Y pude aportar los goles.

En el país aún se habla de jugadores como Anel Canales o Nicolás Muñoz, goleadores de origen panameño. ¿Te gustaría que te recuerden como a ellos?

Sí me gustaría. Son jugadores que han dejado su legado y yo quiero dejar el mío en El Salvador, pero si no se da la oportunidad de jugar aquí, al menos algo deja Armando Polo en Sonsonate.

En un porcentaje, ¿cuántas son tus posibilidades de quedarte?

Yo creo que un 80 u 85 por ciento.

¿Hay contactos con equipos del extranjero?

De Panamá si regreso tiene que ser a Tauro (dueño de su pase); del extranjero sí he tenido otras ofertas, de diferentes partes del mundo, pero hay que pensar bien, analizar y escoger bien. Ojalá pudiera seguir en el Sonsonate. La prioridad la tiene el Sonsonate y si no, las puertas están abiertas a otro club.

¿Qué debe pasar para que Armando Polo siga en Sonsonate?

Más que todo, un acuerdo del préstamo o comprar la ficha (al Tauro) y arreglar conmigo el club (Sonsonate) y ya está.

¿Cuál es tu agenda de estos días?

Creo que me quedaré y esperaré si primero Dios se da lo del premio (Hombre Gol de EL GRÁFICO). Una vez me lo entreguen, viajaré a Panamá.