Armando Polo: “Me viene bien el Santa Tecla”

El atacante panameño del Santa Tecla FC, Armando Polo, fichó por los colineros tras dos etapas con mucho gol en el Sonsonate, aunque sabe que ahora tendrá más presión, pero a la vez cree que el cambio de aires lo beneficiará.

Al excocotero, que habló con Deportes Grupo LPG desde su residencia en Panamá, le sienta bien el estilo de juego del Tecla, en donde además contará con volantes con fama de asistidores.

Sobre la cuota de goles, el delantero canalero no promete cifras, pero sí quiere cumplir con los objetivos del equipo, el cual, dijo, “se arma para ganar títulos”. También se refirió a su retorno al Ana Mercedes Campos, su antigua casa.

¿Cuáles son tus expectativas tras confirmarse tu llegada al Santa Tecla?

Contento de llegar a un equipo con pocos años en el fútbol de El Salvador, pero con bastante personalidad y ganas de obtener más estrellas (trofeos) y eso lo hace ser un equipo grande, atractivo.

En el torneo Clausura hiciste 13 goles y en tu primera etapa con Sonsonate, 15, ¿hay una meta para el Apertura 2019?

Yo no trato tanto de pensar en trazarme metas con los goles, lo que pienso es hacer las cosas bien, ayudar al equipo al que voy y, con el apoyo de compañeros y el técnico, si se me da la confianza, tratar de aprovecharlo y ayudar con mis goles, pero eso se logra en el día a día, ganándose la confianza y aportando cuando el equipo lo necesite.

Polo enfrentó a los tecleños el torneo pasado y les marcó un gol en Las Delicias.

Tendrás a varios jugadores reconocidos por saber dar asistencias y crear ocasiones, como Gilberto Baires o Gerson Mayén. ¿Eso te entusiasma?

Claro que sí, un delantero sin armadores no es delantero. Creo que los que has mencionado son jugadores importantes en la institución y con la colaboración de todos ellos vamos a sacar al equipo adelante. Ojalá estemos bien para aportar y así también yo sacarles provecho y ellos de mí.

¿Ya pudiste hablar con algunos de tus nuevos compañeros?

No he hablado con ellos, pero sí he tenido contacto con Pituka (Joel Almeida), lo he enfrentado en los dos periodos que he ido a El Salvador. Esta última vez tuvimos más roce, deportivamente, y estuvimos hablando de cómo trabaja el técnico (Rodolfo Góchez)… De ahí con (Iván) Barahona, que jugó conmigo en Sonsonate.

¿Qué conoces del profe Rodolfo Góchez? ¿Has podido hablar con él?

No lo conozco ni he hablado con él, si sé que estuvo en reservas y en el primer equipo de auxiliar. Espero conocerlo y poder trabajar con él y tratar de captarle sus ideas.

¿Qué cualidades ves en el estilo de juego de Santa Tecla?

Santa Tecla ha jugado muy bien al fútbol, es uno de los mejores jugando a ras de piso, el técnico lo ha planteado muy bien y para mí, me viene muy bien ese estilo. Espero adaptarme a mis compañeros, que se adapten a mis movimientos y ellos a los míos y poner a Dios por delante y ganarme un puesto.

¿Cómo has pasado las vacaciones?

Desde que llegué he estado con mi familia, sí he hecho gimnasio, he trabajado en máquinas, para no llegar de cero a pretemporada. Muy bien, contento, las vacaciones son para disfrutarlas con la familia acá en Panamá.

Podrías ganar un par de títulos casi de forma exprés con Tecla, el Campeón de Campeones y la Supercopa. ¿Qué opinión tienes de eso?

Para mí sería genial, poder alzar esos títulos llegando y obteniendo premios colectivos con la institución. Esperemos trabajar bien la pretemporada porque Santa Tecla es un equipo que se arma para ganar títulos.

¿Cómo visualizas tu retorno al Ana Mercedes Campos y tener a esa afición que te quiere, pero esta vez como rival deportivo?

Me río, porque va a ser un partido muy especial, un partido que, así es el fútbol… para mí Sonsonate siempre lo llevaré en el corazón, porque fue la institución que me llevó a El Salvador e hizo que me conocieran allá. Mis goles siempre los hice con buen corazón para esa linda afición y será un momento, el día ese en que llegue, nostálgico y especial. Esperemos hacerlo profesionalmente, bien, y con respeto.

¿A qué equipos ves más sólidos para esta nueva temporada?

No sé cómo se están armando, pero será un torneo muy competitivo, Alianza se arma bien y Águila que es el campeón también lo hará, pero esperemos que los demás también lo hagan porque así el torneo será más competitivo.