Armando Polo: ''Le pedimos a la afición que no nos dejen solos''

El Clausura 2019 llegó a su ecuador en fase regular. El Sonsonate dejó escapar tres puntos de oro el domingo. Ganaba 2-0 al campeón Santa Tecla pero se durmió en el segundo tiempo y lo pagó caro porque le remontaron 3-2. Si la fase regular finalizara hoy, disputaría un juego de desempate con Firpo para salvarse del descenso.

Los cocoteros no tenían ánimos por lo sucedido, se confiaron y les tocó digerir en silencio una dura lección. Desde agosto del 2018 no ganan de visita en el torneo liguero y esto los sigue complicando en la tabla acumulada.

Si algo es rescatable en el equipo es que el capitán, Armando Polo, sigue aportando con goles y es el Hombre Gol del Clausura 2019.

Sin embargo, lo individual queda a un lado secundario. Lo que más pesa es que el equipo no se consolida. Su talón de Aquiles es que en todos los partidos de este torneo encajó uno o más goles. No en vano tiene la peor defensiva (22).

''Es agridulce porque creo que nos aplicamos en la primera parte pero después no cumplimos la tarea, sabíamos que Santa Tecla es un equipo al que no se le puede dar ventajas, aprovecharon y nos costó el partido. Hay que mejorar y estar atentos cuando vayas ganando. Incluso le dije a los compañeros que estuvieran atentos en los primeros diez minutos y que nos relajáramos porque el 2-0 es un resultado engañoso pero nos cobró factura", indicó.

"Toca levantar al grupo, hay buen material y nos estamos acoplando a lo que quiere el profesor, quien ha inyectado intensidad, actitud que es lo que se había perdido. El profesor va a rescatar este grupo que está urgido de ganar partidos'', señaló el panameño.

ESFUERZO Y PUNTOS

Polo habló de que el esfuerzo de todo el equipo le ha permitido ser el goleador del torneo y sólo espera que esto se refleje en puntos.

''Sabemos la situación complicada en la que estamos y que juntos podemos sacar esto adelante... Me trajeron para aportar con los goles y gracias a Dios se me está cumpliendo nuevamente, tengo ocho goles y soy líder de goleo pero no solo soy yo sino todo el grupo que también hace esto posible y ojalá levantemos al grupo para que esto se vea reflejado con resultados'', dijo.

En Las Delicias su equipo tuvo que soportar los reclamos de los aficionados que viajaron desde Sonsonate para acompañarlos. Polo le envió un mensaje a esa hinchada.

''Es una afición muy exigente, te muestra cariño y cuando el equipo está así se molesta pero los jugadores tenemos que estar tranquilos, con mente fría. A ellos les digo que nos apoyen, que no desmayen, nosotros sacaremos las fuerzas necesarias de dónde sea para alejar al equipo de la zona de descenso, solo les pedimos que nos apoyen y que no nos dejen solos'', evaluó.