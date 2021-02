Armando Polo: "Firpo puede ser uno de los grandes en El Salvador pero lo manejan personas que provienen de equipos chicos"

Este viernes, en el programa deportivo "Guiri Guiri Al Aire", Armando Polo conversó por algunos minutos con los panelistas en relación al tema de su recuperación y la salida de la institución taurina.

"Ya estoy en la parte final de mi terapia para la última evaluación. Ya terminé mi relación con Firpo. Ellos me pagaron el mes pero no me pagaron la recuperación. Ellos tenían que hacerse cargo de eso", expresó Polo.

El canalero salió de El Salvador el 21 de enero hacia su país delantero natal para finalizar su recuperación. En su momento, Polo reclamó el dinero para el boleto de regreso a tierras cuscatlecas, sin embargo, la dirigencia pampera detallado que ese dinero tenía que correr por cuenta del jugador ya que se le dijo que se quedara recuperándose en el país y aparte no estaba estipulado en su contrato.

"Ellos (Firpo) dicen que no me quería recuperar en El Salvador. Yo tuve cuatro recaídas en el torneo. Había un fisioterapeuta para nueve jugadores lesionados. Viéndolo así no me podía recuperar allá", comunicó el delantero.

Armando Polo había llegado como uno de los fichajes estelares en el regreso de Firpo al circuito mayor con la directiva presidida de Juan Pablo Herrera. A pesar del plantel prometedor que presentó los usulutecos, Firpo quedó eliminado en la fase de cuartos de final en contra de Águila, con un Armando Polo entre algodones todo el Apertura 2020.

"Firpo puede ser uno de los equipos grandes en El Salvador pero lo manejan personas que vienen de equipos chicos y eso les está pasando factura. 46 goles en el fútbol salvadoreño no es fácil. No creo que por recaídas musculares, la gente de Firpo tenga que manchar mi nombre ", dijo el ex jugador taurino.