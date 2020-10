Armando Polo: "Con Firpo espero alcanzar los 50 goles en El Salvador"

De entrada hubo un mimo para el delantero Armando Polo en las filas de Firpo. La camisa 9 será para él, sin objeciones. El panameño llegó el viernes al país y de inmediato se puso a las órdenes del ténico William Renderos Iraheta.

Polo espera haber puesto en sus maletas la suficiente artillería para seguir demostrando en el balompié de El Salvador que lo suyo es ,antes de todo, el gol.

Ya se mostró así antes en las filas de Sonsonate y Santa Tecla, por lo que espera que con los toros no sea la excepción. El atacante no llegará solo, lo hará junto a su paisano Nelson "Ruso" Barahona, volante creativo, con el que espera formar una sociedad, para darle la mayor cantidad de tantos al equipo de Usulután. Polo recomendó a Barahona, quien luego tuvo el aval de la dirigencia y cuerpo técnico de la representación taurina.

¿Con qué expectativas llega a Firpo tras haber demostrado que lleva el gol como algo intrínseco en las filas de Sonsonate y luego en Santa Tecla?

Espero estar a la altura de la institución. Espero captar pronto la idea del técnico para luego ganarme un puesto en la titular. Voy a hacer las cosas con humildad, así como lo hice cuando estuve antes en El Salvador. Esperamos hacer las cosas bien para el equipo, que ahora viene con una nueva administración.

Ya tiene un nombre ganado en El Salvador con un trofeo de Hombre Gol de EL GRÁFICO en 2017, ¿cree que hasta ahora es el gol su mejor referencia en el balompié cuscatleco?

Sí. Estoy muy contento por lo que hice en mis dos estadías en Sonsonate y luego en la única que tuve en Santa Tecla, que fue como superar mi prueba de fuego. Todo mundo decía que debía ir a un equipo superior y fue a Tecla y se me dieron las cosas. Quedé como goleador en torneos cortos con Santa Tecla. Eso para mí es importante. Estoy ahora a seis goles para llegar a los 50 en El salvador. Espero hacerlo en Firpo.

Se desconectó por un torneo del balompié salvadoreño. ¿No perdió mucha actualidad en su radar futbolístico?

Nada. Incluso, la segunda vez que fui a Sonsonate en 2019 llegué desde Perú y me fue bien. Eso me ayudó para llegar a las filas de Santa Tecla. Ahora espero que con Firpo no sea la excepción.

¿Fue la de Firpo la mejor oferta que tuvo sobre su mesa o hubo otras que superaron la de los toros?

Fue la más concreta y completa, porque hubo varias ofertas del fútbol salvadoreño, de equipo grandes, pero nunca fueron concretas

¿De qué equipos grandes de El Salvador recibió ofertas?

No, eso me lo guardo para mí, para no hacer polémica. Espero que me entiendan. Fueron equipos grandes de El Salvador, eso sí

Le dio el sí a un equipo complicado anteriormente por un caudal de deudas con jugadores nacionales e internacionales, pero luego las pagó. ¿No le queda ninguna inquietud sobre el funcionamiento de los toros para el Apertura 2020, desde lo financiero?

Bueno, hasta ahora no he tenido ningún problema con la administración. Lo que se ha hablado se ha cumplido hasta el momento por la directiva. La palabra del presidente es que van a tratar de que no haya problemas en ese sentido, para que los jugadores solo estén concentrados en sacar buenos resultados.

¿Les da tranquilidad, como plantel de jugadores, la palabra de la nueva dirigencia del equipo, desde lo financiero?

Claro. Cuando uno escucha lo que dice el presidente se siente seguro y le dan muchas ganas de trabajar. Ahora, antes de tomar viaje para El Salvador, desde Panamá hemos ejecutado los trabajos de la mejor manera posible, ya que no es lo mismo trabajar desde casa a hacerlo en una cancha.

Ha empeñado su palabra ante la directiva y cuerpo técnico de Firpo al recomendarles la contratación de su paisano, Nelson "Ruso" Barahona...

Bueno, yo sé la clase de jugador que es él. Es un jugador que fue importante en su momento con la selección de Panamá. Tiene buen currículo, porque ha hecho la mayor parte de su carrera en Colombia. Ha jugado partidos importantes con la selección panameña y de Copa Libertadores. Coincidí con él acá en el fútbol de Panamá y como es un volante 10, lo recomendé. Tú sabes que un delantero sin un pasador no hace goles. Puse toda mi confianza en él y hablé con el presidente de Firpo, pero yo solo le di un empujón a Barahona, porque antes hubo necesidad de que el presidente y el cuerpo técnico lo vieran.

¿Trae a su propio pasador, entonces?

Sí, pero no tanto para mí, sino que para el equipo.

Hablando de la selección de Panamá, llegó el timonel hispano-danés, Thomas Christiansen, a tomar las riendas. ¿Por qué cree que no lo tomó en cuenta para la primera burbuja de trabajo con el combinado mayor?

Hasta ahora no he tenido comunicación con ese entrenador, pero él ahora solo ha llamado a jugadores que militan en el fútbol panameño. Con los que están en el extranjero aún no se ha comunicado. Lo hará en su momento y esperemos estar en los planes de él. Pero esperemos, primero, hacer las cosas bien en Firpo, para que luego eso nos dé un agregado para estar en el radar del técnico de la selección panameña.