Armando Osma busca colocar su sello en Águila

El colombiano Armando Osme, nuevo técnico de Águila, reconoce que los últimos días al mando del equipo naranja y negro ha sido de constante aprendizaje, tanto de él para conocer virtudes y defectos de sus nuevos pupilos y que el plantel en sí sepa asimilar rápido las condiciones en que al ex técnico auxiliar del Junior de Barranquilla de Colombia pretende implementar en la interna emplumada.

“Voy poco a poco conociendo al plantel, me hacen falta aún tratar con los (cuatro) seleccionados, he interactuado, he visto la plantilla, hemos trabajado, mirando su potencial técnico y táctico de los jugadores, el trabajo ha resultado bien, lo han aceptado, tengo métodos de entrenamiento específicos del fútbol para que ellos logren potenciar de manera individual, llevamos muy poco tiempo junto pero vamos desarrollando nuestro programa en cara de debutar bien este sábado en casa”, resumió el técnico de 59 años quien confesó cuáles son los principios que busca que su plantilla adopte.

“Deseo que los jugadores realicen un buen funcionamiento, con orden, que sea protagonista en la cancha, me he retroalimentado de los apuntes de los asistentes que hay, he platicado con el presidente y con ellos para compartir conceptos de lo que había visto al llegar”, destacó.

Osma tendrá casi completo a su plantel en cancha desde el jueves con la incorporación del portero Benji Villalobos, del defensor central Ronald Rodríguez de la sub 23 y de los volantes Diego Coca y Santos Ortiz y solamente hará falta la inclusión de Nicolás Muñoz quien llegará al país procedente de su natal Panamá hasta el fin de semana.

“Si tengo tiempo de entrenar con ellos vamos a buscar contar con su presencia este sábado, necesito verlos y trabajar con ellos para saber sus virtudes, tengo un grupo que debo prepararlo para el sábado y tengo ya un ‘11’ en todo este tiempo ya con 10 u 11 entrenamientos antes del juego”, afirmó. “Solo espero verlos, conocerlos en la cancha, vamos día a día, veremos qué pasará”, destacó.

SU SISTEMA

Armando Osma es un técnico aplicado, amante del buen trabajo táctico el cual desea implementar ante Municipal Limeño este sábado en el Barraza, por lo que sus ejercicios en los entrenos van dirigidos a ello, a moldear un cuadro base con un sistema definido, un claro 4-3-3, con una línea definida de cuatro defensores y un medio campo capaz de alimentar una ofensiva con tres variantes que le brinde un equilibrio de ataque.

“Hablando de sistemas de juego es hablar de posiciones, pero pienso que hay que ser equilibrados, se debe marcar más goles de los que se recibe para ganar un juego, para ello juego con cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros, prefiero conocer antes qué jugadores tengo para intentar utilizar un modelo de juego acorde a las circunstancias y al rival”, afirmó el técnico colombiano.

Sobre lo que espera en esta primera fase del Clausura 2021 donde las primeras seis jornadas se toman como una pretemporada por el calendario en sí, Osma dijo que “por el formato del campeonato y el calendario me doy cuenta que Alianza y Águila dieron días de descanso, es un lío estar así, comencé los entrenos el jueves pasado, pero este torneo es para mostrarse en la idea de juego que quiero, tengo ya un 11 en mi mente pero ese grupo que ya tengo se puede fortalecer con la inclusión de los seleccionados y también con los jugadores lesionados, a fin de ver qué posibilidades tendremos para reforzarlo con jugadores nacionales, quiero dejarle algo al equipo y hay un par de jugadores de la reserva que deseo que trabajen ya con el equipo mayor”, subrayó.