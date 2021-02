Armando Osma: "Una final no se puede perder con tantos goles"

En conteo regresivo para su debut, el colombiano Armando Osma Rueda, nuevo técnico del Águila, amplió detalles sobre su trabajo con el cuadro emplumado para el Clausura 2021 y de su idea de juego. En la charla con el Güiri Güiri al Aire no podía faltar su análisis de la final Alianza-Águila del pasado 31 de enero.

Águila, subcampeón del torneo anterior, ocurrió en el estadio Juan Francisco Barraza al Municipal Limeño en la jornada inaugural del Clausura que inicia este sábado.

Armando Osma será el segundo técnico de origen colombiano que llegará al nido de los aguiluchos luego que en el 2014 llegara su compatriota Jairo Ríos Rincón, bajo la administración del doctor Pedro Arieta Vega.

En el Güiri Güiri al Aire, el entrenador colombiano contó la anécdota de cómo surgió el sobrenombre de "Piripi" como es conocido en su natal Colombia.

"La realidad de mi apodo nació cuando Yo tenía cinco años, había un payaso de televisión que se llamaba Piripipi y me disfracé para ir al colegio y un vecino que me vio disfrazado de payaso me puso Piripipi, pero en la secundaria ya me quitaron un Pi y me quedó Piripi para siempre ", dijo el técnico.

"Si usted pregunta por el profe Armando Osma nadie le responde, pero si pregunta por el profe Piripi todo mundo le dice quien es", Reforzó Osma, oriundo de Santander, Bucaramanga.

Osma también dio detalles de cómo se concretó su llegada al cuadro naranja y negro.

"El presidente cuando me buscó y habló conmigo en Cali me dijo que quería tener un hombre en el banquillo que le representara trayectoria y experiencia y mi curriculum daba para ese proyecto", comentó.

El entrenador también detallado que dio seguimiento al Águila por medio de vídeos y vio la final del equipo ante Alianza en el palco del Cuscatlán.

"Vi los partidos con Jocoro como el 1-0, perdido y el 1-0, remontado. Ahí es cuando el presidente toma la decisión de traerme a ver la final, después me iba a devolver porque si el presidente que me trae renuncia, que me quedó yo acá, pero él me dijo que esperara, se pudo arreglar eso en el camino y me pudo quedar ", detallado.

En poco tiempo, Osma tiene bien definido cómo es el fútbol salvadoreño y dio su lectura de la final Águila contra Alianza que ganaron los albos por 3-0.

"Es un fútbol de un juego muy directo, tocan muy poco la pelota pero si logran en muy poco espacio la profundidad, la mayoría de equipo busca ganar línea de fondo y tirar centro, considero que la final fue mal interpretada por Águila porque una final no se puede perder por 3-0, una final no se puede perder con tantos goles, había que manejar el partido mucho más estratégicamente para no perderlo como se perdió ", mencionó.

A su criterio, Águila debió hacerse al modelo de la posesión del balón y desgastar al rival.

"Hay una situación clara que si es a mí que me toca correr, being local, yo me voy a desgastar, mientras más corra detrás de la pelota pierdo energía y son situaciones del juego de ataque directo. Nosotros queremos dominar el juego a través de la posesión y que el equipo no haga más de 500 pases por partido ", dijo.

Agregó que "eso nos dará más seguridad a la hora de tener el balón y en los entrenos diarios tenemos que darle a la efectividad y todos los días estoy en trabajo de finalización. Con el balón desgastamos y con la efectividad ganamos, ahí vamos a ir creciendo ", amplió Osma.

También puso como clave el apoyo del público y jugar de noche. "Estamos esperando que si nuestro jugador número 12, que es la tribuna, va masivamente en la noche, estaríamos más respaldados. Si las luminarias están listas, bienvenido sea".

Una de las observaciones del "Piripi" Osma es que los laterales son dos extremos y dejan "desguarnecida" la defensa y hay muchos huecos. "Hay que trabajar el orden y queremos hacer un equipo compacto donde estas carreras para organizar el equipo y pararse defensivamente a 20 metros y no a 40", dijo.

"Tenemos que ver quién cumple para no quedar tan desestabilizados y estoy marcando la idea de no jugar con dos delanteros únicamente sino que el 7, 11 y 9 sean los jugadores que siempre estén picado y marcando goles", agregó Armando Osma.

Como técnico, "Piripi" Osma dirigió a los clubes Manta FC (2011-2012 y el 2016), Macará (2013), El nacional (2015) y Aucas (2016-2017) de Ecuador, dirigió también en la Copa Libertadores de América a los colombiano Cali (1987), Millonarios (1995).