Armando Osma: "Quiero que el naranja sea mi color preferido en El Salvador"

Armando Osma, nuevo entrenador colombiano del Águila, dio sus primeras impresiones sobre el plantel con el que competirá en el Clausura 2021.

En sus primeras palabras, el "Piripi" no escondió los deseos de poder llegar a una final nuevamente para pelear por el título del fútbol salvadoreño. Aseguró, además, que uno de sus principales objetivos es conocer a los jugadores que no tuvieron mucha participación en el torneo anterior.

"Ahorita no puedo hablar nada de jugadores porque vamos a conocernos, he visto por vídeos al equipo y la verdad es que la mejor forma de conocerlos es el día a día. Tenemos para el domingo una práctica con los que no han jugado, porque los de los videos ya sé quienes son y los que no han jugado necesitan ser conocidos y de una manera más especial por si hay que tomar decisiones y en eso estamos", dijo Osma

"Vamos a tener el primer contacto con los jugadores y a esperar que esta temporada todos demos lo mejor para llegar a nueva final y ganar la copa", agregó el técnico colombiano.

Osma se refirió al reto que se le presenta tras venir a dirigir por primera vez en Centroamérica.

"Se nos da una posibilidad grande en Centroamérica en plena pandemia donde yo bendigo a este club porque estuvimos casi un año sin salir, allá estuvimos sí hubo cuarentena estricta y fue muy difícil para los entrenadores a pesar de que teníamos ofertas para trabajar en otro país", dijo Osma.

"Estoy con muchos deseos de hacer del color naranja mi color preferido en el fútbol de El Salvador", concluyó.