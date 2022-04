Armando Bruni: "El INDES y la FESFUT tienen que encontrar un punto común"

Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), sentó su postura ante el conflicto entre el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Bruni expresó que el COES, hasta el momento, ha sido un espectador de las negociaciones de ambas partes han tenido y, por ende, no han tomado partido por ningún bando.

"Tanto INDES como la FESFUT tienen que llegar a un punto en común para evitar una sanción. Yo soy aficionado al fútbol y me dolería que se nos suspendan", expresó el titular del COES.

Bruni, quien además es presidente de la Federación Salvadoreña de Bádminton, reflexionó que al final los más afectados podrían ser los futbolistas.

"No sufrirá el presidente de la FESFUT, ni el del INDES, ni el del COES, serán los jugadores y no hablo solo de los seleccionados mayores, sino también de los equipos femeninos, la selección de playa y de sala", mencionó.

Por otra parte, Bruni fue tajante al decir que, más allá de buscar la autonomía de la FESFUT, también se deben cumplir las leyes del país, por lo que como COES se están documentando y recabando toda la información posible, por si la FIFA llega a solicitarle la opinión del comité.

"El Comité Olímpico Internacional (COI) y la FIFA, cuando esto llegue a un punto máximo, nos pedirán una postura por escrito, es por ello que nosotros nos estamos documentando de toda la información necesaria" mencionó el titular del COES.

Bruni también dijo que si en un momento el INDES no reconoce y las secciones de competir en eventos de Ciclo Olímpico, estas podrían competir bajo la bandera del COES.

"Nosotros, en un futuro, podemos reconocer a la FESFUT (selecciones) y ellos podrán participar bajo la bandera del Comité Olímpico de El Salvador en las competencias del Ciclo Olímpico, tal como lo hace Rusia", ejemplificó.

Para concluir, Bruni hizo un llamado a no tomarse a la ligera una posible suspensión, ya que es un tema muy delicado.

"No me tomaría tan a la ligera que nos suspendan un par de años, es un tema serio. De momento estamos como espectadores. Vamos a terminar de evaluar. Tanto la FESFUT, la FIFA y el INDES tienen argumentos a favor, pero hay que buscar el punto en que no se violente la ley y que se respete la autonomía de la federación que es lo que pide FIFA", concluyó Bruni.