Arjen Robben podría cambiar al Bayern Múnich por la MLS

El jugador holandés del Bayern Munich, Arjen Robben, confirmó a la prensa europea que podría dejar el club alemán y abrió la posibilidad de marcharse a la Major League Soccer de Estados Unidos, conocida como MLS, a falta de la titularidad en el club bávaro.

Robben dijo que su objetivo sería también finalizar su carrera futbolística en Estados Unidos.

"De eso hablamos en la cocina de mi casa actualmente, con amigos y familiares", destacó Robben, quien cree que "es el momento de tomar una decisión" para una posible salida del Bayern de Múnich.

El ex jugador del Real Madrid agregó que "me aproximo al fin de mi carrera y tengo mucho en lo que pensar. No es sencillo, aunque es algo que también me entusiasma. Muchas opciones siguen abiertas, pero ya he rechazado algunas... pero eso se mantiene en lo privado".

Arjen Robben inció su carrera como futbolista en el Groningen, perteneciente a la Eredivisie de Holanda, luego arribó al PSV Eindhoven de la misma liga. También pasó por equipos como el Chelsea de Inglaterra y el Real Madrid de España.