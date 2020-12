Arias en El Gráfico TV: "No es un partido A y tiene menos valor del esperado" 

El Gráfico TV analizó la nómina oficial de los jugadores convocados por el técnico Carlos de los Cobos para el partido amistoso del 9 de diciembre ante Estados Unidos en el Inter Miami Stadium.

"Es la lista que se puede no la que se quiere", recalcó de entrada Rodrigo Arias antes de dar paso a la sección BlueTube, donde hubo debate amplio.

"Hay que recordar que en una convocatoria de selección no se va a quedar bien con todos", dijo Diego López, mientras que Marcelo Betancourt enfatizó que "Es una nómina que pudo hacerse en octubre o en noviembre y es una nómina con algunas excepciones. Larín y Rodrigo Rivera obedecen a lo que pudo estar viendo Carlos de los Cobos en los ocho partidos del Apertura 2020 y el resto obedece a lo que tenemos".

Para López la lista es congruente, pero Rodrigo Arias valoró que la línea de volantes le parecía interesante. "Ni Pablo Punyed ni Denis Pineda han sido regulares en este ciclo, pero por el último partido de la selección, Punyed se ha ganado un puesto y me parece importantísimo que esté Punyed. Pineda se ha adaptado bien a su equipo en Ecuador y ha anotado goles".

Arias vio con recelo la delantera que llevará De los Cobos a Fort Lauderdale. "Ni Joaquín Rivas ni David Díaz ni Dustin Corea están para ser convocados para un partido decisivo o importante".

Al respecto Diego López comentó que "Hay una debilidad del técnico Carlos de los Cobos por llamar a Joaquín Rivas".

Para Eugenio Calderón en la convocatoria tienen que estar los mejores. "Jaime Alas no viene porque no es fecha FIFA y su club es serio y los clubes de aquí no se respetan ni ellos mismos, otra vez se fueron a las faldas de la Federación y ceden a sus jugadores cuando no debieron hacerlo".

"Está el 85%, seguramente, de lo que estará el otro año disputando la eliminatoria", dijo Diego López.

Para Arias "La selección va sin delanteros de selección absoluta, sin desmeritarlos, son buenos futbolistas y se han esforzado para estar donde están pero sin Erick Rivera sin Nelson Bonilla y Fito Zelaya en su mejor forma, no va haber un ensayo que valga la pena y no es un partido A y tiene menos valor del esperado".

Además recordó que "no van estar los mejores jugadores de Estados Unidos"

También hubo Álbum de Goles de la Liga de Campeones de la UEFA y la derrota por 2-0 del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk acaparó la atención de los panelistas.

"El 2020 tiene al Real Madrid con el agua hasta el cuello, está complicadísimo", comentó Marcelo Betancourt

