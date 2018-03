Argentina olvida a Messi y golea a Singapur

SINGAPUR. Argentina, con plantel alternativo y sin Lionel Messi, goleó hoy 6-0 a un débil Singapur que casi no opuso resistencia en el amistoso jugado en el país asiático, el segundo de la era de Jorge Sampaoli como seleccionador albiceleste.El partido fue un monólogo argentino, aunque el conjunto sudamericano tardó en mostrar su jerarquía, con varios problemas de definición.Como en el clásico con Brasil, en el que Argentina se impuso el viernes por 1-0 con un gol del defensor Gabriel Mercado, hoy fue también un zaguero el que abrió el marcador: Federico Fazio, de la Roma, anotó el 1-0 a los 25 minutos.En otra jugada de pelota parada, Joaquín Correa marcó el segundo gol argentino a los 31', tras una asistencia de Paulo Dybala. Luego llegó el turno de Alejandro Gómez, a los 60'; un remate exquisito a los 74' de Leandro Paredes, un golazo de Lucas Alario a los 90' y el tanto final de Ángel Di María, a los 93', que definió de espaldas y pisando el balón a pocos metros de un portero de Singapur ya sin reacción.Sampaoli destacó el resultado, más allá de la debilidad del rival, y "la gran predisposición de los jugadores para llevar a cabo una idea". "Más allá del rival no tuvimos ningún contratiempo, estuvimos todo el tiempo en campo rival", remarcó.El ex técnico de Chile y el Sevilla reconoció que Brasil y Singapur "fueron dos partidos totalmente diferentes". "Pero para mí es un buen comienzo para todo lo que viene", subrayó el entrenador, que probó nuevos nombres y ensayó una estrategia ultraofensiva con solo dos defensores.Sampaoli alertó sin embargo que "lo que viene es totalmente diferente a lo de hoy". El 31 de agosto será su debut oficial en la visita a Uruguay en Montevideo por las eliminatorias sudamericanas, que se presentan complicadas para la Argentina. La "Albiceleste" está quinta en la tabla, en zona de repechaje, porque sólo los primeros cuatro clasifican de forma directa al Mundial de Rusia 2018."El equipo está vigente, va a pelear, seguramente vamos a necesitar mucha más gente con la camiseta argentina de cara a lo que viene", sostuvo.Messi, capitán y astro de la selección, no jugó hoy porque tras el partido con Brasil regresó a España para tomar unas vacaciones antes de su boda el próximo 30 de junio. Tampoco estuvieron en Singapur el lesionado Javier Mascherano, ni Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi, que también se fueron por cuestiones personales tras el clásico sudamericano.El nuevo entrenador evitó dar pistas de la lista de jugadores que convocará para la eliminatoria. "Es muy difícil en este corto plazo analizar solamente los partidos, sino también los entrenamientos, la predisposición", declaró.El desafío de Sampaoli es conseguir la clasificación directa al Mundial en los últimos cuatro partidos de la eliminatoria. En caso contrario, de continuar en el mismo puesto deberá jugar una repesca con un equipo de Oceanía.En la próxima doble fecha, Argentina visitará el 31 de agosto a Uruguay y días después recibirá a Venezuela. El 5 de octubre Argentina se medirá con Perú y cerrará la eliminatoria el 10 de ese mes ante Ecuador en la altura de Quito.Brasil, con 33 puntos, ya tiene su pasaje asegurado, mientras que entre el segundo y el octavo puesto hay sólo seis puntos de distancia, por lo que todo puede pasar en la recta final de la clasificación. Lo escoltan Colombia, con 24 puntos; y Uruguay y Chile, ambos con 23; mientras que Argentina suma 22. Ecuador ocupa el sexto lugar, con 20 unidades; al tiempo que Perú y Paraguay tienen 18. Bolivia acumula 10 puntos y última está Venezuela, con seis.