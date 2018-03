Argentina no pudo con Perú en La Bombonera

#Messi El más Grande del Mundo Bienvenido a la Bombonera

Todas las esperanzas de un país depositadas en un un Hombre

Argentina vs Perú pic.twitter.com/pE0k4uVegM — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) 5 de octubre de 2017

#Eliminatorias ¡Casi! Argentina sigue 0-0 ante Perú en 32' del PT. El Papu Gómez tuvo una de las más claras para el equipo de Sampaoli pic.twitter.com/4Jl6h6V5V9 — Canal Acequia (@AcequiaTV) 6 de octubre de 2017

Argentina empató con Perú este jueves en La Bombonera, estadio boquense en el que el crack local, Lionel Messi, hizo su debut con selección mayor, uno que fue insípido porque la albiceleste queda con muchas dudas y todavía sin boleto al Mundial de Rusia 2018.Los de Jorge Sampaoli estaban obligados a sacar un triunfo, no solo por la necesidad de puntos, sino también por una cuestión de orgullo.Estos fueron los hombres que mandó a la cancha el DT argentino:Perú, por su lado, apareció con:La escuadra local comenzó con más aproximaciones sobre la meta rival, con un escurridizo Di María por banda derecha como jugador más buscado y con una escuadra inca metida en su medio terreno.A los 13minutos llegó la ocasión más clara y el primer disparo directo, de Messi, pero un desvío de la zaga peruana evitó a público en La Bombonera gritar el primero.Así fue la bienvenida a Lionel Messi en La Bombonera:Sobre los 33 minutos, y contra todo pronóstico, llegó la chance más clara y fue para los visitantes, por intermedio de un disparo de Jefferson Farfán, uno de los hombres más veteranos en cancha.Antes, los albicelestes tuvieron una ocasión a gol en la que Gómez quemó los guantes del meta peruano:Perú, sin salida, casi recibe el 1-0, luego de un disparo colocado de Messi, quien en una genial maniobra se zafó de la marca y lanzó un zapatazo levemente desviado, al 38'. Y Benedetto, a pase del "10", mandó arriba un cabezazo en que tuvo servida la portería inca. Y así se acabó la primera parte.La segunda parte fue un auténtico calvario para los aficionados argentinos en La Bombonera y para los que veían el partido por televisión.Antes del 70' Sampaoli ya había hecho los tres cambios, uno de ellos obligado por la lesión de Fernando Gago, que también había llegado como refuerzo en la segunda parte y solo jugó dos minutos.Pedro Gallese, portero de la selección peruana, se erigió como figura al atajar varias jugadas claras de gol para los argentinos. Pero también Messi erró. Al 46' estrelló una pelota en el poste y luego mandó otros disparos que pasaron cerca, pero nada que permitiera gritar gol.El jugador del Barcelona sin duda era el más insistente, pero sus compañeros no lo aprovechaban. Fallaron Mascherano, Benedetto y Enzo Pérez en jugadas que parecían gol.La tenía la selección local pero no podía meterla y terminaría sufriendo en los cuatro minutos de tiempo agregado. Mirá esta que falló Rigoni después de una impresionante jugada de Messi:Sobre el último minuto Claudio Pizarro, delantero estelar de la selección peruana, cobró un tiro libre desde la entrada del área y la mandó al ángulo, parecía gol, pero Sergio Romero se lanzó para atajarlo y mandar al tiro de esquina.Fue una jugada de sufrimiento a la que siguió el silbatazo final, con la celebración de Perú en La Bombonera y la frustración de Messi y los argentinos.Argentina queda en sexta posiciónd de la clasificación de la CONMEBOL, fuera incluso del puesto de repechaje, pero un triunfo ante Ecuador, de visita en la última jornada (el martes), serviría para meterse a Rusia 2018, aunque en Suramérica cualquier cosa puede pasar.Mirá la tabla: