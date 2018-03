Argentina jugará en La Bombonera partidos claves de eliminatoria mundialista

BUENOS AIRES, ARGENTINA. Argentina recibió el guiño de la FIFA para jugar en el estadio La Bombonera el partido decisivo ante Perú por la penúltima fecha de las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de 2018 en Rusia.“FIFA, aprobó el estadio Alberto J. Armando, del Club Atlético Boca Juniors, como sede del próximo encuentro con Perú, el 5 de octubre”, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el miércoles en un comunicado.Argentina y Perú se juegan la vida para seguir con posibilidades de obtener un boleto al Mundial. Perú tiene 24 puntos y está en cuarto lugar, apenas por encima de Argentina que ocupa el quinto puesto, por diferencia de goles. Los cuatro primeros clasifican directo y el quinto jugará un repechaje con Nueva Zelanda.Con la soga al cuello, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, impulsó una mudanza desde el estadio Monumental de River Plate, donde Argentina jugó la mayoría de los partidos de local en las eliminatorias, a la casa de Boca, donde las gradas están más cerca del césped y la presión del público se hace sentir más.“Tapia entendió que en la cancha de Boca se siente más el aliento”, comentó el máximo directivo boquense, Daniel Angelici. “Es un momento difícil, pero hay confianza. Vamos a ganar en la cancha de Boca para clasificar”.El cambio de escenario no fue bien visto por Perú, que a principios de esta semana elevó una queja formal ante la FIFA para que no habilite la Bombonera y puso en duda que ese estadio brinde las condiciones de seguridad para un compromiso tan relevante.La federación peruana recordó que ese estadio había sido clausurado por Conmebol en 2015 después que jugadores de River fueron rociados con gas pimienta por un hincha de Boca cuando ingresaban a la cancha a través del túnel inflable luego del entretiempo de un partido por la Copa Libertadores.La suerte de Argentina en la Bombonera ha sido dispar. El partido más recordado fue en agosto de 1969 cuando también Perú dejó a los argentinos fuera del mundial de 1970 con un empate 2-2. No obstante, en las eliminatorias siguientes para Alemania 1974 los albicelestes sacaron pasaje con victoria sobre Paraguay.La última vez que la Bombonera albergó al seleccionado por eliminatorias fue en 1997 en el empate 1-1 con Colombia.El césped del legendario estadio boquense nunca fue pisado por el astro Lionel Messi en un partido con la camiseta argentina. El único antecedente es un amistoso en 2005 organizado por la fundación del ex futbolista Javier Zanetti.Tras recibir a Perú, Argentina visitará a Ecuador en Quito el 10 de octubre.