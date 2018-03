CHILE. El ex técnico de la selección argentina César Luis Menotti consideró "excesivo" el castigo de cuatro fechas a Lionel Messi y calificó de "desastre" lo que pasa en el fútbol de su país.

"Excesivo. Pero una falta de respeto a las autoridades son cuatro fechas, así que ya está. Actuó mal y lo filmaron. Además, es Messi. Si hubiera sido un lateral cualquiera, no pasa nada", dijo Menotti una entrevista que publica hoy el diario chileno "El Mercurio".

"Lo que no me gustó es la manera en que se le trató, no lo dejaron pedir ni disculpas", agregó el antiguo estratega.

Messi, capitán de la "Albiceleste", fue sancionado por la FIFA con cuatro partidos de suspensión por insultar a un árbitro durante el encuentro entre Argentina y Chile por las eliminatorias sudamericanas rumbro al Mundial de Rusia 2018. El crack del Barcelona ya cumplió una fecha.

Menotti, además, criticó al fútbol de su país, que tiene en Claudio Tapia a un nuevo presidente desde esta semana.

"Todo es un desastre. Ojalá que algo cambie. No conozco a Claudio "Chiqui" Tapia, pero no se escuchan proyectos", dijo a la publicación.

"Hace 30 años que vengo diciendo que el fútbol es un hecho cultural, que hay que manejarlo desde otros lugares, ser más serios. Manejarlo como se hacía en otra época, hay que tener el liderazgo de Julio Grondona", señaló, aunque aclaró que no le gustaba del todo la forma en que lo hacía el fallecido dirigente.

"Cuando se murió el jefe, que era Grondona, y no hablo de su honestidad porque eso es cosa de la Justicia, empezaron a mandar todos los 'jefecitos' y se terminó en una junta reguladora de la FIFA. Hicieron elecciones y hubo más votos que la cantidad de votantes. Fue vergonzoso", subrayó.

ARGENTINA JUEGA MAL CON O SIN MESSI

A juicio del "Flaco", Argentina "juega mal", aunque advirtió que lo hace desde "muchos antes" de que asumiera el actual técnico Edgardo Bauza. "Cuando eligieron a Bauza no escuché a nadie que se haya opuesto. Esperaron a que pierda para criticarlo", dijo.

Además, consideró "irrespetuoso" que se esté hablando de otros técnicos para reemplazar a Bauza, como la mención que se hace del argentino Jorge Sampaoli, del Sevilla español y ex entrenador de la selección chilena de fútbol. "Creo que Sampaoli no aceptará charlar ahora", aseguró.

Respecto de las posibilidades de Argentina de llegar a Rusia 2018, Menotti dijo que no ve a su país fuera del Mundial. "Incluso puede jugar un repechaje".

"A la FIFA le interesa más que esté Messi con Argentina que Nueva Zelanda. Cualquier sudamericano que juegue contra Oceanía va a clasificar", subrayó el técnico.

A falta de cuatro jornadas, Argentina está actualmente quinta en la clasificación sudamericana. Los cuatro primeros van directos y el quinto juega una repesca ante una selección de Oceanía.