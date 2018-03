Argentina cambiará de técnico para buscar el boleto a Rusia 2018

La nueva directiva de la Asociación de Fútbol Argetino (AFA) no querría que Edgardo Bauza siga al mando de la albiceleste y en las próximas tomaría una decisión sobre su continuidad, según informan hoy periódicos gauchos.Tras la llegada de los nuevos dirigentes al frente de la selección albiceleste, se presume que la continuidad de Bauza corre cada vez más peligro y muchos están afirmando que su futuro estaría lejos del banco de la selección Argentina.Carlos Tapia, nuevo presidente de la AFA, y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, están buscando la manera de terminar con la era del "Patón", teniendo en cuenta los malos resultados de la selección Argentina que les puede complicar el boleto a Rusia 2018.Los federativos buscan los servicios de Jorge Sampaolí, pero eso implicaría que este se desvincule del Sevilla.El ex estratega de la Selección de Chile muere por comandar la Selección y estaría dispuesto a agarrar este "fierro caliente", según la prensa argentina.En la AFA se ilusionan con una frase que esbozó Sampaoli en una entrevista a "Goal" el año pasado."Quiero dirigir a Messi para verlo todos los días desde la raya. Es un sueño único ver al mejor del mundo, de cerca, siempre. ¿A quién no le gustaría dirigirlo? Si vos le das la posibilidad de ser feliz a un jugador tan determinante, tenés el 95% del partido resuelto. Son como los días en que Maradona estaba bien. Es muy difícil que un equipo pierda cuando Leo está bien", expresó el ganador de la Copa América 2015.