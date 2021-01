Areco: "Vamos ir a tratar de hacer nuestro juego"

Diego Areco, delantero del FAS, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre la serie de semifinales ante Alianza y habló de su momento deportivo en el torneo y cómo sobrelleva la presión y críticas

Sabe que sus goles han sido decisivos para ver al cuadro santeneco en esta fase, pero también admite que no ha sido su mejor torneo.

"Lastimosamente no tuvimos un torneo digno como esta gente se merecía y el momento más difícil pude tirar los goles que son muy importantes y esperamos continuar con esa racha", dijo el paraguayo.

Sergio Gallardo mencionó que en los dos últimos partidos "le sacó las castañas del fuego al FAS" y Villalta recordó que los delanteros del equipo santaneco tuvieron presión extra.

"Uno como número 9 y goleador tiene que estar siempre en el momento justo y eso ayer se pudo ver, en un rebote que quedó estuve atento y pude anotar el primero y en el segundo gol fue una jugada muy bonita jugada de todos, Landaverde que hizo un pase para Wilma y me le abro a la izquierda y solo llegó a empujarla. Tuvimos para hacer cuatro o cinco y el portero de Sonsonate estuvo en su día", dijo el suramericano.

Areco también reveló cómo sintió el cambio de jugar en FAS luego de su paso por el Jocoro. "He sentido mucho la diferencia de jugar en FAS, en Jocoro jugaba tranquilo, me sentía comodísimo pero aquí en FAS sabemos la presión que tenemos por toda esa afición que hace tanto tiempo no gana un campeonato y eso es lo que más molesta a la afición".

Según Areco no tuvo un torneo digno. "No tuve un torneo digno, sé que esta gente esperaba más pero esto es fútbol y sabemos que hay llegar de la mano de Dios y pude hacer tres goles en fase decisiva y ahora estamos en semifinales y pensando en Alianza".

El delantero del FAS también dejó sus valoraciones sobre la serie ante los albos.

"Sabemos que será un partido difícil y muy duro, la presión siempre vamos a tenerla nosotros y la mayoría de veces nunca me ha importado tanto lo que la gente decía de mí y no tengo nada que demostrarle a nadie y yo sé lo que valgo. Hay que seguir trabajando", expresó.

"Alianza tiene una buena ofensiva también y unos jugadores muy buenos en el medio, la verdad que va a ser un partido muy difícil, muy reñido, pero nosotros también tenemos lo nuestro y hay que respetar al equipo pero nosotros vamos ir a allá a tratar de hacer nuestro juego y primero Dios sea el triunfo y de visita siempre nos ha ido bien", reforzó el guaraní.

En otros temas extradeportivos, Areco también reconoció que tuvo problemas para conseguir hierba para mate pero el portero Matías Coloca le ayudó a suplir esa necesidad. "Estaba desesperado y el 'Mati' me consiguió, ahora ya abrieron los negocios y me tocó comprar uno en un negocio que Guille Stradella me dijo mirá la página y allí la compré".

Además reveló que "su esposa le hizo la decoloración y le pintó el cabello".

La charla cerró con su opinión sobre la clasificación de su ex equipo a semis, el Jocoro.

"Contento y feliz por el Jocoro y mis compañeros que estaban ahí. No sorprende la clasificación del Jocoro porque han estado en la lucha y es justicia divina porque le habían suspendido ocho jugadores y le toco más duro a ellos, pero están demostrando que ellos si pueden", dijo el futbolista guaraní que suma ocho goles en el Apertura 2020.