Ardilla ocasiona apagón y causa atraso en partido entre Santa Tecla y Chalatenango

Una ardilla ocasionó un apagón en el estadio Las Delicias al dañar un transformador en la parte exterior al recinto deportivo, lo que atrasó el partido entre Santa Tecla y Chalatenango, correspondiente a la fecha seis del Apertura 2018.

El árbitro José Vicente Ruíz aseguró en el descanso del partido entre ambas escuadras, que empataban sin goles, que iban a esperar el informe del encargado de la electricidad del estadio Las Delicias de Santa Tecla para decidir si se reanudaba o no el segundo tiempo del partido.

"Vamos a esperar la respuesta del técnico electricista para saber si se van a restablecer o no la energía eléctrica en el estadio", afirmó Ruiz desde el camerino de árbitros del inmueble tecleño.

Mientras que el dirigente tecleño Guillermo Figueroa sostuvo que incluso podía reprogramarse la segunda mitad del juego, lo que afectará también la convocatoria a selección mayor.

"Los árbitros van a esperar que la compañia eléctrica determine si el problema se puede resolver rápido o no; de no ser así se reprogramará el partido mañana a las 11 horas. Será un problema porque los jugadores convocados está noche a la selección no irán, si no que hasta mañana por la tarde", dijo.

El fluido eléctrico en el estadio Las Delicias se cortó de tajo luego que un transformador explotara afuera del recinto deportivo cuando se jugaban 30 minutos del partido que los norteños empatan sin goles en el cierre de la fecha seis del Apertura.

"Vamos a esperar la confirmación de parte del técnico electricista del estadio para saber si se comienza o no el segundo tiempo, ya la visibilidad en el estadio es mínima por lo que vamos a esperar", afirmó Ismael Cornejo, árbitro administrativo.

Finalmente el partido se reanudó, más de 30 minutos después de lo esperado, tras reactivar el sistema eléctrico y retirar a la ardilla que se metió entre los transformadores externos de Las Delicias.