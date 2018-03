Arda Turan regresará a jugar a Turquía

El Barcelona estaría en la disposición de ceder al volante turco Arda Turan al club en el que saltó al estrellato: el Galatasaray.Así lo sostiene la prensa española, dado que el mercado de fichajes se cierra hasta este viernes 8 de septiembre, por lo que el club catalán tendría la salida ideal para un jugador que no entra en los planes del técnico español Ernesto Valverde.Los Leones querrían el retorno de su joya, vendida al Atlético de Madrid en 2011, donde tuvo actuaciones destacadas que hicieron al Barça poner sus ojos en el también seleccionado turco.El plan es que Arda se vaya cedido por dos años al club amarillo y naranja y, al regresar en 2019, tomar una mejor decisión sobre una eventual renovación, pues aún tendría contrato vigente con los azulgrana.Turan, dos veces campeón de liga española, no ha sumado minutos esta temporada y no fue parte del último entrenamiento culé debido a problemas musculares.