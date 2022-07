Árbitros se plantan: "No nos presentaremos a los partidos de este día ni de las siguientes fechas"

Los partidos de este domingo no se llevarán acabo porque no habrá árbitros avalados por la FIFA que los dirijan. La Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales del Fútbol confirmó en un comunicado que no se presentarán a los partidos de la fecha 2 y del resto de jornadas hasta no tener certeza y seguridad que todo está avalado por las instituciones competentes.

ÚLTIMA HORA : Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF) confirman que no se presentarán a los partidos programados para mañana tras enterarse que no cuentan con aval federativo. pic.twitter.com/3B8I7XhmH6 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 17, 2022

Esto a pesar que ayer si se realizó uno de los dos encuentros programados. En el texto publicado en redes sociales sociales, la asociación menciona que "nos hemos dado cuenta en las últimas horas que la Comisión de Árbitros ha actuado sin el aval del Comité Ejecutivo de la FESFUT y por ende sin el aval del presidente de dicha comisión. Ante esto intentamos contactar a los miembros de la comisión sin recibir respuesta".

Agregan que "este día (ayer) nuestros compañeros se hicieron presentes asumiendo que se tenía el aval federativo y para sorpresa de nosotros no se tenía la autorización", mencionan respecto a los jueces que se presentaron a los partidos entre Santa Tecla y Metapán, así como en el Alianza contra Once Deportivo que finalmente fue suspendido por las condiciones en el terreno de juego tras lluvia.

Y luego confirman: "No nos haremos presentes a los partidos de mañana (hoy) ni de las siguientes fechas hasta que la Comisión de Árbitros aclare la situación y se reciba la autorización por escrito y certificada por la FESFUT".

Además, de llevar a cabo los encuentros sin la autorización de la FESFUT, las consecuencias podrían acarrear el no reconocimiento de FIFA.

"Como árbitros respetamos los estatutos de la FIFA y hacemos un llamado a que se respeten dichos procesos", mencionan.

Concluyen en que "mientras FIFA no se pronuncie, para nosotros la autoridad reconocía es la FESFUT".