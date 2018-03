Árbitros salvadoreños ven positivo el videoarbitraje

El video arbitraje se ha implementado en el Mundial Corea Sub 20 y actualmente en la Copa Confederaciones Rusia 2017, dos competiciones en los que ha recibido comentarios a favor y en contra.EL GRÁFICO conversó con los réferis cuscatlecos Joel Aguilar Chicas y Elmer Arturo Bonilla sobre la aplicación del VAR y aunque lo consideran una ayuda importante, aceptan que está herramienta tecnológica será muy difícil de aplicar en el fútbol salvadoreño.“Permite ser más justo en el fútbol ante situaciones difíciles para el ojo humano por la misma rapidez de la acción. Es una gran ayuda que hay, lo hemos visto en el Mundial sub 20 donde tuve la oportunidad de estar”, comentó Aguilar Chicas.Respecto a la realidad del fútbol salvadoreño, Aguilar Chicas ve muy complicado que pueda aplicarse. “Lo veo imposible, esto requiere mucho recurso económico y solo los países que cuentan con grandes ligas y con un buen presupuesto van a poder tener esta herramienta. Esto implica tener cámaras en el terreno de juego, personal especializado y lo veo un poco difícil, aunque no imposible”, mencionó.“Lo veo difícil en estos años, a no ser que nuestras autoridades quisieran invertir en esta parte y en buena hora. Tengo los conocimientos y solo lo hemos recibido los árbitros que hemos estado en capacitación de FIFA, en el seminario de Italia y en el Mundial”, reforzó el réferi que ha pitado en copas mundiales sub 17, sub 20 y mayor.Para Elmer Arturo Bonilla, árbitro con más de 20 años de trayectoria, esto abona a un arbitraje más justo. “En términos de justicia deportiva está teniendo efecto, porque en partido como el de Chile ya se aplicó e invalidaron dos posibles goles. Ya no sucede lo de antes, que se anotaban goles precedidos de una infracción”, analizó.Bonilla también consideró que la revisión de un gol o acción polémica obliga a una pausa que para él resta espontaneidad. “Le quita esa euforia que da el fútbol. Después de estas cuatro competiciones (Mundial sub 20, Copa Confederaciones, Mundial sub 17 y Mundial Rusia 2018) vendrá el análisis de cómo superar esas situaciones”.Sobre el fútbol salvadoreño ve muy complicado que llegue. “Nos vamos a quedar relegados y vamos a tener un fútbol diferente a las ligas de primer mundo. Todavía está en mecanismo de prueba y después de Rusia vamos a darnos cuenta si verdaderamente va surgir efecto. Nosotros no tenemos instalaciones adecuadas, no logramos a esta altura que los árbitros tengan tableros electrónicos y sistema de comunicación, a menos que hubiera cambios estructurales de manera drástica”.Al finalizar la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Confederaciones Rusia 2018, el videoarbitraje ha sido usado en cinco ocasiones, cuatro relacionadas con fueras de juego y la otra por una mano.