Árbitros no permiten juego del Audaz en reserva por problemas en los carné

El partido entre Chalatenango y Audaz de la categoría de reservas no se jugó porque el árbitro del partido consideró que los carné del cuadro vicentino no estaban debidamente sellados.

La cuarteta arbitral estaba encabezada por Élmer Martínez, quien tomó la decisión antes de iniciar el juego en el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango.

Es la segunda vez que el Audaz es noticia por un inconveniente administrativo. El equipo mayor del cuadro coyote tampoco pudo jugar la fecha inaugural por problemas en su uniforme y para el de reserva es segunda ocasión que no juega.

En la fecha anterior, el equipo de reserva del Audaz no tuvo acción contra Firpo por similitud de colores en los uniformes.

Suspendió el juego de

Reservas por que los carnet están pálidos. pic.twitter.com/P7dlQPrrQS — Roberto Campos (@jrcampos7) 27 de enero de 2019

En la fecha 1 del Clausura 2019, el equipo mayor del Audaz vio truncado su debut en el estadio Jiboa porque a criterio del árbitro central el logo no era similar al inscrito en la FESFUT.

El análisis derivó en una multa de $100 al Audaz “por no comparecer al terreno de juego debidamente uniformado”.

Luego se ordenó “la pérdida de los tres puntos en disputa en perjuicio de Audaz por no haber comparecido al terreno de juego después del tiempo de gracia otorgado por el árbitro”.

Roberto Campos, presidente del Audaz comentó en redes sociales que el motivo de la suspensión del juego fue por los carné.

“Los árbitros manifiestan que había unos carné que la fotografía se la habían puesto mal, porque a la orilla de la fotografía estaba borrado, lo cual no es verdad. Nosotros no hemos hecho inscripción nueva y no sé por qué toman decisiones apresuradas, solo hubiese hecho informe”, dijo Jaime Barrera, gerente del Audaz, a Radio YSKL.