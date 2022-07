Árbitros: “No pitaremos por no tener la autorización por escrito, firmada y sellada por la FESFUT que solicitamos a la primera división”

Los 28 árbitros centrales y asistentes pertenecientes a la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de nuestro país (ASAPROF) confirmaron este día posterior a la conferencia de prensa que brindaron en un hotel capitalino que no pitarán los cuatro partidos restantes luego que no hubo respuesta por parte de la primera división o de la misma comisión de árbitros, ente colaborador de la FESFUT, de enviarles por escrito, la autorización firmada y sellada de parte de los miembros del comité ejecutivo de la FESFUT para poder dirigir este domingo por la tarde los cuatro partidos que restan para cerrar la fecha dos del torneo Apertura 2022.

“Luego de los partidos de anoche, nos dimos cuenta de que los nombramientos no tenían el aval federativo. De asistir a los partidos (este domingo), los árbitros internacionales se exponen a una sanción. No estamos a favor de ninguna persona, solamente a los estatutos FIFA”, reiteró Elmer Manuel Martínez, presidente de ASAPROF.

“Los árbitros que dirigieron ayer (sábado), creíamos que se tenía ese aval. Luego, nos enteramos de que no existía y surge la preocupación de los compañeros. Los árbitros estamos listos para trasladarnos a los estadios donde han sido designados si recibimos el aval firmado y sellado de parte de la gente de la FESFUT, estaremos esperando hasta las 11:30 am para poder hacerlo, si no es así, nos sería imposible trasladarnos para cumplir con los juegos, de no ser así, cada uno nos retiraremos a nuestros hogares, necesitamos ese documento firmado y sellado que nos avale la designación arbitral para pitar”, destacó Martínez en la conferencia de prensa.

El árbitro central dijo además que “esta decisión es colegiada, no es solo mi opinión, o del compañero Barton, es de todos, somos por ahora 28 árbitros los presentes ya que los demás compañeros no lograron llegar por compromisos que tenían antes, pero es la postura de todos, por lo que rechazamos cualquier postura en contra porque nadie nos está coaccionando, nadie nos está presionando, no hemos tenido respuesta hasta la hora que habíamos planteado para tener certeza de ese aval, por lo que nos retiramos a nuestros hogares”, indicó.

Los árbitros no recibieron ningún documento escrito a las 11:30 de la mañana, por lo que se retiraron del hotel capitalino, lo que significa que no pitarán los partidos de este domingo.