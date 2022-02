Árbitro salvadoreño señaló penalti polémico en triunfo de México

El árbitro salvadoreño, Iván Barton, llevó la dirección del choque entre México y Panamá en el estadio Azteca la noche del miércoles. Su actuación no pasó desapercibida sobre todo por la sanción de un penalti a favor de los locales al minuto 79.



El defensor canalero, Abdiel Ayarza, cometió una infracción dentro del area sobre Diego Lainez y el colegiado cuscatleco sancionó la pena máxima. Esto derivó en el gol de Raúl Jiménez con el que México se llevó los tres puntos y dejó a Panamá en una posición incómoda pues solo le separa un punto de Costa Rica en la pelea por el cuarto lugar que da paso al repechaje.

Sobre el penalti, las reacciones no se hicieron esperar y el seleccionador canalero, Thomas Christiansen dijo: "Sabíamos que en la segunda parte, la exigencia de México nos iba a someter, y tenía que ganar por lo civil o criminal y nos sometieron”.

"Era difícil ver si era penalti, había mucha gente por delante. En la grabación nuestra, era complicado verlo. Así son las eliminatorias en Concacaf, a Panamá no nos han regalado nada. Al final esto continúa. Comentaron que había un árbitro mundialista mexicano, que en la transmisión dijo que no era penalti… Él quizá sabe un poco más. Hoy (miércoles) no nos lamentamos. Toca levantarse", agregó.

Para el exárbitro mundialista mexicano, Felipe Ramos Rizo, reaccionó a la sanción en su cuenta de Twitter y señaló: "Para los que dicen que es penal, me encanta que gane la selección pero esto no es falta. Penal inexistente para México".

También se criticó el hecho que el juez salvadoreño no se auxilió en el VAR para tener una mejor interpretación de la jugada, tal como lo señaló el comentarista mexicano, David Faitelson: "Lo increíble del penalti es que siendo una jugada apretada ni siquiera se utilizó al VAR…!Descarados!.