Árbitro salvadoreño Rafael Rodríguez analiza las polémicas del Barcelona-PSG

La goleada del Barcelona por marcador de 6-1 sobre el París Saint Germain, que le valió para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa no estuvo lejos de la polémica por el trabajo arbitral del referi alemán, Deniz Aytekin.

El equipo catalán tuvo a su favor dos tiros de penalti, los que fueron capitalizados por Lionel Messi (50') y Neymar (88'). En la primera infracción Neymar cayó dentro del área al recibir un contacto del defensor Thomas Meunier, quien se deslizó en la carrera con el atacante blaugrana y el silbante no dudó en señalar la incorrección.

En la segunda jugada, Luis Suárez cayó dentro del área tras sentir un contacto de Marquinhos, a dos minutos de concluir el tiempo reglamentario.

A critero del exarbitro internacional Rafael Rodríguez, en la primera acción el penalti fue bien sancionado, mientras que considera que en la jugada, que tiene como protagonista a Suárez. no se debió sancionar.

"En el primer penalti no hay ninguna objeción, ya que hubo una falta sobre Neymar. Hay una falta, aunque el jugador haya deslizado, pero al caer extiende la mano para evitar el paso del jugador del Barcelona, fue un error del defensor y el ábitro tomó una decisión adecuada. En la segunda jugada considero que hubo un error al sancionar el contacto sobre Suárez, pues es mínimo el contacto y no lo debió sancionar", explicó.

El exreferi internacional también cuestionó algunos pasajes de la labor realizada por el silbante alemán.

"Dejó pasar algunas jugadas que ameritaban una tarjeta amarilla, a Neymar le cometieron muchas faltas e inclusó debió amonestar al propio brasileño por una simulación en el primer tiempo, pero son cosas que pasan dentro del desarrollo de un juego", mencionó.

Rodríguez considera que en juego de este calibre hay mucha presión.

"El martes escuche el comentario que 'no hay champions sin Barcelona ni Real Madrid', un juego como este potencia más esa asevaración. Claro que hay presiones en este tipo de juego, pero no viene del público, por el árbitro alemán sabe manejar ese tipo de situaciones, pero al organizador (UEFA) no le conviene que quede fuera un equipo grande en esta instancia", estimó.

Sobre el tiempo agredado al termino de los 90 minutos (5') dijo "Cuatro minutos pudo ser lo normal que debió otorgar, si se toman en cuenta los seis cambios y el tiempo que se perdió en los tiros de penalti", finalizó.