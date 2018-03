Árbitro revela lo qué hay en las bolsas del Real Madrid

Iturralde González se retiró recientemente de la actividad como árbitro en la Liga española, pero en numerosas ocasiones pitó partidos del Real Madrid y en más de alguno recibió una bolsa de "regalías" como las recibidas por Clos Gómez en el juego ante el Villarreal Por ello, el ex silbante y ahora comentarista arbitral en la televisión española, salió al paso de las críticas contra sus colegas y reveló lo que tienen las famosas bolsas que da el club merengue."Contienen pequeños detalles de merchandising (promocionales) y una camiseta, pero la camiseta que te regalan es la XXXL, es decir, la que no venden", declaró en el programa Deportes Cuatro.González dijo además que eso no solo lo hace el Real Madrid, sino Valencia, Sevilla y Real Sociedad, por mencionar algunos clubes de los cuales él recibió "recuerdos" después de un partido.Iturralde es el árbitro que más partidos dirigió en primera división española, el que más tarjetas amarillas mostró (1 mil 647) y el que más penaltis señaló (104). Sendos récords en el arbitraje español.