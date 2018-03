Árbitro reportará todos los desórdenes del estadio Barraza

El árbitro central del juego de esta tarde entre Águila y Santa Tecla, Jaime Herrera, reportó al delegado de cancha una botella de vidrio que cayó al terreno se juego, desde sol general, y que impactó al jugador tecleño Gerson Mayén.

El hecho sucedió cerca del minuto 63 del partido y Herrera amenazó con suspender el juego si ocurría otro hecho similar. No hubo más botellas, pero sí arrojaron bolsas de agua y hubo desórdenes de la afición emplumada.

En una breve plática con EL GRÁFICO, Herrera indicó que brindará un detalle exhaustivo en su informe sobre los incidentes suscitados esta tarde en el estadio Juan Francisco Barraza. "Irá lo de la botella, las bolsas con agua, etc. No me importa que tenga que ofrecer un reporte arbitral de tres páginas", indicó el réferi principal del partido.

Además, un integrante de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT, que pidió reserva de su nombre, dijo que tienen que conocer antes el reporte arbitral, pero que todo indica podría haber sanción a la cancha del Barraza, porque "el equipo local es el garante de la seguridad en cualquier escenario".

FUE POR FRUSTRACIÓN



El presidente de Águila, Pedro Arieta Iglesias, aseguró que no justifica el compartamiento de los aficionados de Águila, pero tiene claro que es parte de la frustración por el resultado.

"Nunca he hablado mal del arbitraje, pero hay situaciones que uno no comparte. Ahí están los videos, la gente respondió. Nos están anulando goles y nos están bañando de amarillas. Que (el botellazo) no fue lo correcto es otra cosa, pero es parte de eso. El fútbol tiene mucho de pasión. Todo mundo salió molesto", apuntó el presidente del Águila.