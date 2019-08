Árbitro no autorizó a camilleros ayudar a lesionados de Alianza

Jonathan Jiménez y Rudy Clavel, jugadores de Alianza, salieron del campo por lesión. Los dos zagueros albos se lesionaron en la misma jugada y se tuvieron que ir del campo.

Por ahora, según diagnóstico preliminar, los dos jugadores tienen un golpe en el tobillo. Así lo confirmó el doctor de Alianza, Enrique Quintanilla.

Pero fue el colombiano Raúl Peñaranda quien sacó en sus hombros a Jonathan Jiménez, mientras que a Clavel lo ayudó a salir el cuepro médico aliancista.

Luego de que el juego concluyera, Deportes Grupo LPG buscó la versión de uno de los camilleros de la Cruz Roja, para conocer por qué no entraron al campo para sacar a los dos lesionados.

De acuerdo con José Mercedes Larios, los socorristas no entraron a la cancha debido a que no fueron autorizados por el réferi central para acceder al campo. "Sin la señal del árbitro no podemos entrar a la cancha, podemos ser sancionados. Nos pueden expulsar si entramos a la cancha sin el aval del árbitro", dijo Larios al concluir el partido.

Posteriormente, este medio buscó al árbitro central del partido, German Stanley Martínez, pero dijo que no podía hablar de lo sucedido en el partido. Pero indicó que en el informe arbitral incluirá ese episodio.