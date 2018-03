Árbitro nacional desmiente insultos contra jugador del Sonsonate

Carlos Carrillo, capitán del Sonsonate, reclamó que el árbitro Jaime Herrera lo insultó en dos ocasiones durante el juego de esta semana ante el Firpo, pero el silbante nacional negó hoy dichos señalamientos.

Carrillo indicó que Herrera lo llamó "hijo de p..." en dos ocasiones, durante el partido del miércoles en que igualaron 4-4 ante el club firpense, y dijo que no sabe el por qué de las supuestas ofensas. Por su lado, el enlutado le respondió que "está equivocado" por acusarlo.

El capitán cocotero escribió en su cuenta de Twitter que "no es posible que un árbitro me diga claro: hijo de p... dos veces y no pasa nada, si fuese al revés el sí me expulsaba".

Del juego de ayer. No es posible que un árbitro me diga claro: hijo de putas 2 veces y no pasa nada si fuese al revés el si me expulsaba. — carlos carrillo?2?2? (@carrillo08) 19 de octubre de 2017

LO DESMINTIÓ

Mientras, Herrera, en una conversación telefónica con EL GRÁFICO, negó rotundamente las declaraciones de Carrillo .

"El jugador está equivocado, yo en ningún momento he insultado a nadie, no sé en qué momento dice él que lo insulté. Yo nunca he insultado a un jugador", remarcó.

Asimismo, dijo que en este torneo no se ha visto en situaciones en las que jugadores le hayan proferido algún insulto.

"Hasta el momento no se ha dado eso. Los jugadores que insultan a un árbitro se van expulsados", expresó el réferi nacional, que estará como cuarto encargado en el clásico nacional entre el FAS y Águila, este domingo.

Por su lado, Carrillo mantuvo su postura: "Yo lo he expresado en forma personal y lo sostengo. Considero que para mí fue un momento complicado. Yo puedo ser lo que sea jugando fútbol y no me considero una monedita de oro ni una persona tranquila, pero nunca he insultado a un árbitro, yo nunca he sido expulsado por eso".