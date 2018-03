Árbitro del partido Leones-Once Municipal asegura que él fue agredido

El portero del Leones de Occidente, Giovani Anaya, reiteró hoy que hubo agresión hacia él de parte del réferi Giovanni Salazar, árbitro central del juego ante Once Municipal, pero el réferi asegura que fue todo lo contrario.

"Fui a preguntarle sobre su trabajo en la cancha. Cuando me le acerqué me alcanzó a golpear con su mano. Me sacó dos amarillas. Yo le dije que no era justo que venga a perjudicar nuestro trabajo de toda una semana. Yo le dije que era descarado lo que estaba haciendo. Yo solo me le acerqué para pedirle explicaciones. Me puso el brazo y me pegó en la boca. Yo llegué de buena forma. No hubo malas palabras de mí hacia él", apuntó el guardavallas.



El colegiado negó que haya agredido al portero de Leones: "Yo sancioné la falta para un jugador del Leones. Luego el guardameta llegó a protestar y lo amonesté y tiró el balón. Por esa acción lo expulsé y luego se me fue encima. Caundo me iba a pegar unos jugadores de Once Municipal lo detuvieron. Yo le puse el brazo y ahí se detuvo. Pero en ningún momento yo agredí al portero. En ningún momento le hice algo al portero, sino que él se vino hacia mí", aclaró el colegiado en plática exclusiva con EL GRÁFICO.

El cancerbero del Leones fue uno de los tres expulsados en el juego que perdieron por 6-0 ante Once Municipal. Los de Texistepeque no pudieron seguir en competencia porque se quedaron con seis jugadores luego de que aparte de los sancionados, dos jugadores se reportaron lesionados.