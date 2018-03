Árbitro del clásico en el Camp Nou, a la “nevera”

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea ha recibido una dura sanción por el Comité Técnico de Árbitros de la Liga española después de haber pitado el clásico del pasado domingo 13 de agosto, en la ida de la Supercopa de España.Según el portal "90mi.com", el comité decidió castigar a este árbitro por algunas irregularidades en el partido que se disputó en el estadio Camp Nou. Decidió "mandarlo a la nevera" un mes, lo que significa que el colegiado no pitará como mínimo en las 3 primeras jornadas de la Liga española.Bengoetxea fue criticado por pitar un penalti a favor del Barcelona, después de que Suárez fingiera una falta en el área. Además, expulsó a Cristiano Ronaldo por fingir un penal, minutos después que lo había sancionado por sacarse la camiseta en la celebración de un gol."OK diario", aseguró que el Comité Técnico de Árbitros no pudo disimular la penosa actuación que tuvo Burgos Bengoetxea y es por eso decidieron estudiar el caso para imponerle. Sin embargo, otros medios españoles aseguran que se trata nada más de un llamado de atención, pues lo único que ha sucedido es que el réferi no ha sido incluido en la programación de las primeras dos fechas de la Liga y podría volver en la tercera.