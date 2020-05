Árbitro de fútbol sala, en primera línea como auxiliar de servicios en Quezaltepeque

Raúl Morales, árbitro de fútbol sala y exárbitro FIFA de fútbol playa trabaja desde hace un año y medio en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde en la actualidad, se destaca como auxiliar de servicios en la Unidad Médica de Quezaltepeque, desempeñando trabajos que tienen que ver directamente con pacientes covid19.

El originario de la colonia IVU, en San Salvador, es árbitro desde el 2016. En su carrera como referee de fútbol playa, Morales destacó por tener escarapela FIFA por un tiempo, lo que le permitió pitar en un premundial y una copa Pilsener en el 2017.

Raúl Morales, dirigiendo el partido entre Canadá y Costa Rica en el premundial de fútbol playa que se realizó en Bahamas.

A partir del 2018, el salvadoreño se dedica al arbitraje en la modalidad de fútbol sala y desde un año y medio de trabajar para el ISSS, donde desde agosto del 2019, funge como auxiliar de servicios en la Unidad Médica del municipio de Quezaltepeque.

Morales explica que en su trabajo, realiza funciones como: mantener el orden y aseo de la Unidad, trasladar pacientes y exámenes médicos, además de apoyar en las funciones asignadas por el estamento de enfermería.

Raúl asegura amar su trabajo en el ISSS, pese a tener contacto directo con pacientes confirmados y sospechosos de covid19.

"Mi función es auxiliar de servicios, en eso entra hacerla de camillero y otras funciones dentro de la emergencia. Hacemos el traslado de pacientes, de traer y llevar medicamentos, hacemos la desinfección del las ambulancias, hay un lugar que se llama "gripario", ahí solo hay personas sospechosas y positivos de covid19 y nosotros hacemos el traslado de ese paciente a tomar muestras de rayos X y exámenes de sangre", relata Raúl sobre su labor.

Raúl Morales, desempeñando su trabajo de auxiliar de servicios en la Unidad Médica de Quezaltepeque.

Raúl, quien inició su formación de árbitro desde el año 2009, asegura que durante la crisis sanitaria está teniendo una experiencia única, lo cual ha cambiado su forma de ver la vida.

"He visto a personas morir y nacer. Durante la crisis la experiencia es única y peligrosa, estoy exponiéndome al día a día, hay cosas que uno no quiere hacer pero debe de hacerlas para bien de otros, esto me ha cambiado el pensar y valorar lo que tenemos, la gente no se da cuenta de la gravedad de la enfermedad, he visto casos bien complicados, de personas que hasta dejan de respirar", dijo Morales.

A pesar de tener un trabajo duro, Morales dice que no ha dejado de ser árbitro. Asegura que como trabajador del ISSS, siempre ha tenido jefes que le permiten poder desempeñar su trabajo a la par de su carrera como referee.

Desde el 2018, Raúl Morales se desempeña como árbitro de fútbol sala. En el 2020, aspira a ser árbitro internacional en la modalidad.

"En el 2009 empecé un curso de arbitraje, después entrené en la Federación, en el 2016 me hicieron exámenes y pruebas físicas y me hicieron árbitro de fútbol playa, me dieron la escarapela y pité en playa entre el 2016 y 2018, tuve un premundial de fútbol playa 2017, una Copa Pilsene 2017", contó Raúl.

Por el momento, Raúl, asegura que espera a que la crisis pase lo más pronto posible para seguir su formación en el arbitraje nacional, su anhelo es conseguir ser un árbitro internacional en fútbol sala.

"A nivel nacional empecé en la liga de fútbol sala, gracias a Dios tengo una final en el 2019 entre Soyapango y San Jacinto. Actualmente aspiro a ser árbitro internacional de fútbol sala, estoy dándole con todo a esto para ser árbitro internacional", concluyó.

Por el momento, Raúl tiene horarios rotativos en su trabajo. Asegura que tiene turnos de 24, 16 y 8 horas en la Unidad Médica de Quzaltepeque.